Formel 1: Fahrerwechsel! Esteban Ocon wird schon in Abu Dhabi ersetzt

Wer in den Äußerungen von Esteban Ocon nach dem Katar-Grand-Prix 2024 ein vorzeitiges Aus bei Alpine vermutet hatte, lag richtig mit seinen Vermutungen. Am Tag nach dem Rennen hat Formel-1-Team Alpine nämlich genau das bestätigt: Ocon tritt beim Finale in Abu Dhabi nicht mehr an, erhält dafür aber die Freigabe für seine Teilnahme beim darauffolgenden Formel-1-Reifentest für sein künftiges Team Haas. "Wir wollen uns bei Esteban für seine Zeit bei unserem Team bedanken", heißt es von Alpine. "Er wird immer ein Teil der Teamhistorie bleiben, indem er den ersten Alpine-Sieg in der Formel 1 erzielt hat." Das war beim Ungarn-Grand-Prix 2021. Vor allem 2024 fiel Ocon durch überharte Manöver gegen seinen Alpine-Teamkollegen Pierre Gasly in Ungnade, es folgte die Trennung zum Saisonende. Nun wünscht Alpine seinem baldigen Ex-Fahrer "nur das Beste für die Zukunft", die für Ocon ab 2025 bei US-Team Haas liegen wird.

Anzeige

Anzeige

Formel 1 in Abu Dhabi: Debüt für Jack Doohan Statt Ocon kommt der designierte neue Alpine-Stammfahrer Jack Doohan in Abu Dhabi zu einem vorgezogenen Formel-1-Renndebüt. Eigentlich hätte Doohan erst 2025 den Platz von Ocon übernehmen sollen. So aber kann er sich schon einmal mit den Abläufen am Rennwochenende vertraut machen und anschließend auch die Abu-Dhabi-Probefahrten für Alpine bestreiten. Randnotiz: Doohan tut dies mit der Alpine-Ersatzfahrer-Startnummer 61. Erst 2025 fährt er mit seiner persönlichen Nummer 7, die zuletzt Ex-Champion Kimi Räikkönen in der Formel 1 verwendet hat.

Anzeige

Anzeige

Alpine hielt sich in Katar bedeckt Unmittelbar nach dem Katar-Grand-Prix hatte sich Alpine "nicht offiziell" geäußert und wollte die Ocon-Aussagen nicht kommentieren. Später aber wurde Ocon dabei beobachtet, wie er sich vor Ort in Katar von den Alpine-Mitarbeitern verabschiedete. Alpine-Teamchef Oliver Oakes räumte schließlich die Möglichkeit eines Wechsels ein. Er habe aber "noch keine definitive Antwort" vorliegen, so sagte er am Sonntagabend in Katar. "Die Sache ist ein bisschen komplex, denn Esteban ist sowohl ein Alpine-Fahrer als auch ein Mercedes-Junior. Außerdem würde er gerne vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen werden. Ich glaube, dieser Wunsch kommt von allen Seiten. Und man kann auch sagen, es ist gut, Jack frühzeitig ranzulassen. Für Esteban ist es ebenfalls gut, frühzeitig zu wechseln. Es passt allen Beteiligten." Es sei daher "nur natürlich", dass Fahrer und Team in eine solche Diskussion einsteigen, meint Oakes.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen