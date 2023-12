Formel 1: Darum schweigt die Familie über Michael Schumachers Gesundheitszustand

Kollision mit Villeneuve - Disqualifikation von der WM-Wertung 1997

1997 war Schumacher nah an seinem dritten WM-Titel und ging als Führender in das letzte Rennen in Jerez. Dort überholte sein Widersacher Jacques Villeneuve den Ferrari in der Schlussphase, Schumacher zog in den Williams rein und bugsierte sich damit selbst ins Aus. Schumacher wurde wegen der absichtlichen Kollision aus der WM-Wertung für 1997 gestrichen. © imago images/Motorsport Images