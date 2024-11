Formel 1: Wutausbruch! Charles Leclerc muss Strafe zahlen

Ein Moment der Unachtsamkeit bei seiner Wortwahl hat für Formel-1-Star Charles Leclerc Folgen.

Der Ferrari-Pilot hat eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro erhalten, nachdem er am vergangenen Rennwochenende in Mexiko in einer offiziellen Pressekonferenz geflucht hatte. Zu diesem Urteil kamen die Stewards des Automobil-Weltverbandes FIA am späten Freitagabend.

Das Bemerkenswerte daran: Weltmeister Max Verstappen, der im September wie Leclerc bei einem offiziellen FIA-Termin das "F-Wort" benutzt hatte, war damals noch zu Sozialstunden verdonnert worden.