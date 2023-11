Anzeige

Keine Akzeptanz, keine Rennen, keine Stars, keine TV-Präsenz. Die Formel 1 verschwindet in Deutschland in der Versenkung. Ein Kommentar.

Von Tobias Wiltschek

Nein, so ganz hat sich die Formel 1 aus Deutschland in dieser Saison nicht verabschiedet.

Ein paar Rennen durften interessierte Zuschauer hierzulande tatsächlich noch kostenlos verfolgen. Der Bezahlsender "Sky" übertrug sie gratis über seinen Youtube-Kanal.

Am Ende dieses Formel-1-Jahres bleibt dennoch die bittere Erkenntnis: Die Königsklasse in Deutschland ist nicht nur zu einem Nischenereignis verkommen, die Formel 1 in Deutschland liegt am Boden.

Die Gründe dafür sind vielfältig, die Entwicklung war schon lange absehbar. Nicht erst seit mit Sebastian Vettel die letzte große schwarz-rot-goldene Ikone im vergangenen Jahr die Formel 1 verließ.

Ein Nachfolger ist weit und breit nicht in Sicht. In der gerade zu Ende gegangenen Saison nahm mit Nico Hülkenberg nur noch ein einziger Vertreter aus der einst so stolzen Motorsport-Nation an den Grand-Prix-Wochenenden teil – mit einer ernüchternden Bilanz.

Neun Punkte fuhr der Emmericher in der gesamten Saison ein, Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden sammelte im gleichen Zeitraum 575 Punkte.