Der Sieg beim Formel-1-Rennen in Ungarn geht wohl erneut nur über McLaren. Das Training am Freitag befand sich fest in Papaya-Hand.

Keine Überraschung im Freitagstraining zum Großen Preis von Ungarn: Die WM-Anwärter von McLaren haben zum Auftakt des Rennwochenendes am Hungaroring wie so oft in dieser Saison den Ton angegeben. Der WM-Zweite Lando Norris setzte in 1:15,624 Minuten die Tagesbestzeit, Gesamtspitzenreiter Oscar Piastri lag allerdings bemerkenswerte 0,291 Sekunden dahinter auf Rang zwei.

Ihr erster Verfolger im Titelrennen, der viermalige Champion Max Verstappen, suchte hingegen noch verzweifelt die richtige Abstimmung: Der Red-Bull-Pilot wurde nur 14. mit mehr als einer Sekunde Rückstand. "Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe überhaupt keine Balance", funkte Verstappen frustriert.

Zu allem Überfluss musste er sich nach der Einheit bei den Rennkommissaren verantworten, weil er im FP2 einen weißen Gegenstand aus dem Cockpit warf, der auf der Strecke liegen blieb - allem Anschein nach handelte es sich um ein Handtuch.

Annähernd folgen konnte den Boliden des Konstrukteurs-Weltmeisters McLaren am ehesten Charles Leclerc, der Ferrari-Pilot aus Monaco belegte mit 0,399 Sekunden Rückstand auf Norris Rang drei. Rekordweltmeister und Ungarn-Rekordsieger Lewis Hamilton im zweiten Ferrari wurde Sechster (+0,705).