F1-Regeln 2026: Neue "Überhol-Funktion" für 355 km/h

Eine neue Regel soll der der Formel 1 ab der Saison 2026 neue Überholmöglichkeiten geben. Dabei bedienen sich die Verantwortlichen von der Idee her bei der Indycar-Serie.

Die Formel 1 führt zur Saison 2026 eine Art "Push-to-pass"-System ein. Das geht aus dem jüngsten Update des Technischen Reglements hervor, das zum 29. März 2024 veröffentlicht wurde. Darin ist erstmals die Rede von einem "Override-Modus".

Der Begriff taucht im Reglements-Abschnitt 5.4 auf. Unter der Überschrift "Energiefluss im Antriebsstrang" werden zunächst unterschiedliche Vorgaben gemacht, dann folgt der fast komplett neu verfasste Artikel 5.4.8 mit Informationen zur neuen Überhol-Funktion.

Der erste Abschnitt in diesem Artikel regelt die Energie-Abgabe des Hybridsystems für den Bereich bis 345 km/h, der zweite Abschnitt nennt den "Override-Modus" und dessen "zusätzlichen Boost" bis 355 km/h.

Darunter ist ein vermutlich Fahrer-aktiviertes System zu verstehen, wie es zum Beispiel die IndyCar-Serie als "Push-to-pass" verwendet: Per Knopfdruck steht dem Fahrer in der US-amerikanischen Formelserie kurzfristig mehr Leistung zur Verfügung, was für Überholvorgänge, aber auch zum Verteidigen genutzt werden kann.