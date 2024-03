Formel 1: Max Verstappen verliert mit Lee Stevenson seinen Chefmechaniker

"Ich wollte Euch nur wissen lassen, dass ihr von mir keine Posts mehr von Red Bull sehen werdet. Heute ist mein letzter Tag", sagte Stevenson in einer Videobotschaft, die er auf Instagram teilte.

Sein Chefmechaniker Lee Stevenson verkündete via Social Media seinen sofortigen Abschied von Red Bull.

Max Verstappen muss in Zukunft ohne einen seiner wichtigsten Helfer auskommen.

Stevenson erklärte am Ende seiner Videobotschaft, dass er innerhalb der Formel 1 wechseln werde.

"Das nächste Kapitel beginnt am Montag, wenn ich in Japan für mein neues Team arbeiten werde", sagte er: "Das steht am anderen Ende der Startaufstellung. Das wird eine enorme Herausforderung, aber ich bin bereit dafür."