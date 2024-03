Formel 1: Ferrari-Rookie Oliver Bearman schaffte Führerscheinprüfung erst im zweiten Anlauf

Anzeige

Nach dem kurzfristigen Ausfall von Carlos Sainz kam Oliver Bearman in Saudi-Arabien zu seinem Formel 1-Debüt. Der 18-Jährige hat seit Oktober 2022 einen Führerschein, schaffte die Prüfung aber erst im zweiten Versuch.

von Mike Stiefelhagen

Was für ein Formel 1-Debüt von Oliver Bearman! Mit 18 Jahren und 306 Tagen wurde er zum jüngsten Ferrari-Piloten der F1-Historie.

Stammfahrer Carlos Sainz Jr. fiel aufgrund einer Appendizitis-Erkrankung kurzfristig aus und musste operiert werden.

Bearman ist eigentlich für Prema Racing in der F2 aktiv und sicherte sich dort im Qualifying von Saudi-Arabien die Pole Position. Doch der Ferrari Academy-Fahrer musste für Sainz dann kurzfristig in der F1 einspringen und verpasste entsprechend das Rennen in der Formel 2.

In der Formel 1 fuhr er dafür ein sensationelles Rennen, welches mit dem siebten Platz belohnt wurde. Damit war er etwa zwei Plätze vor Mercedes-Pilot und Vorbild Lewis Hamilton.