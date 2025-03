Beim Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne präsentiert sich Mercedes stark. Teamchef Toto Wolff sieht aber eine große Lücke bis zur Spitze.

Am Ende war es vor allem eine Schlüsselszene, die für Mercedes in Melbourne den Unterschied machte zwischen einem mittelmäßigen und einem guten Saisonauftakt.

"Ich kam um die Kurve, wo Oscar (Piastri) und Lando (Norris) abgeflogen sind, und dachte mir: "Box, Box, Box - sofort!", beschreibt George Russell bei "Sky" den Moment, der ihm im Nachhinein ein unverhofftes Podium beim Großen Preis von Australien zum Auftakt der Formel-1-Saison sicherte.

Der Prozess, der zu der schnellen Handlungsfähigkeit führte, habe dabei schon am Morgen vor dem Rennen begonnen, wie Russell verrät: "Wir hatten wirklich gute Gespräche darüber, wie wir solche Entscheidungen treffen, was das Team von mir braucht und was ich von ihnen brauche. Ich wusste, dass der Regen stärker werden würde, also lag die Entscheidung letztlich bei mir."

Mit dem Resultat sei er "wirklich zufrieden", erklärt der Brite, "weil wir in den letzten Rennen bei solchen wechselhaften Bedingungen oft nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben", verweist er etwa auf die Auftritte in Brasilien oder Kanada im vergangenen Jahr, bei denen es laut Russell in vergleichbaren Situationen "nicht ideal" lief.