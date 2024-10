Renault hat bestätigt, dass der französische Konzern sein Motorengeschäft in der Formel 1 mit Blick auf das neue Reglement 2026 einstellen wird.

Trotz Mitarbeiterprotesten, unter anderem beim Formel-1-Rennen in Monza, ließ sich die Renault-Konzernführung um Luca de Meo nicht umstimmen. und zieht sich aus dem Motorengeschäft zurück.

Nach monatelangen Spekulationen über die Zukunft des französischen Herstellers, der sich seit langem in Gesprächen mit Mercedes über einen Vertrag für ein Kundenaggregat befindet, wurde das Schicksal des Unternehmens am Montag schließlich bekannt gegeben.

In einer Erklärung heißt es, dass die F1-Motorenfabrik des Unternehmens in Viry-Chatillon in der Nähe von Paris in ein Ingenieurszentrum umgewandelt werden soll, um einen Beitrag zur Spitzentechnologie künftiger Renault- und Alpine-Fahrzeuge zu leisten.

Die Erklärung besagt, dass Viry jedoch seine Bemühungen fortsetzen wird, den aktuellen V6-Turbomotor an Alpine bis zum Ende der nächsten Saison zu liefern.