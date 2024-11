Formel 1 - Aus bei Red Bull? Sergio Perez wehrt sich tapfer gegen Gerüchte

Wird Sergio Perez bei Red Bull Racing ersetzt? Der Mexikaner kontert die zahlreichen Gerüchte weiterhin äußerst selbstbewusst.

Wäre Sergio Perez im Kampf gegen seine sportliche Krise in der Formel 1 so unnachgiebig und umtriebig wie im Umgang mit den Gerüchten um seine Zukunft, müsste er diese wahrscheinlich gar nicht mehr verbal kontern.

Doch da sich der Mexikaner in einer Dauerschleife des sportlichen Niedergangs befindet, ist eine Ablösung des 34-Jährigen weiterhin ein Dauerthema.

So auch in Brasilien. Vor allem in Brasilien, denn nicht wenige Beobachter rechnen damit, dass er bei fortdauernde Performance-Malaise nach dem Rennwochenende in Sao Paulo abgesägt werden könnte.

Perez wirkt inzwischen gelangweilt bis verärgert. "Das sind alles Gerüchte. Es braucht mehr Professionalität seitens der Medien, solche Gerüchte nicht zu verbreiten. Ich bin nicht derjenige, der sich einen Kopf machen muss. Ihr werdet mich in Las Vegas sehen, ihr werdet mich nächste Saison sehen. Ich mache mir keine Sorgen", sagte Perez.