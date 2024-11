Neu sind die Pläne für Rotationsrennen nicht, wohl aber die konkrete Ansage, dass "mittelfristig einige Grands Prix in Europa nach dem Rotationsprinzip" ausgetragen werden sollen, so Domenicali. Er spricht außerdem von "weiteren neuen Optionen", die "zu einem späteren Zeitpunkt" kommen werden, nennt aber keine Details. Nur so viel: Die Formel 1 wolle "schon bald Klarheit haben" über das weitere Vorgehen.

Welche Strecken bald ohne Formel-1-Vertrag sind

Das gilt auch für einige europäische Formel-1-Austragungsorte: Die Verträge von Imola, Monaco, Monza, Spa-Francorchamps und Zandvoort laufen nach der Saison 2025 aus. Barcelona hat seinen Platz im Kalender nur noch bis 2026 sicher und ab 2026 kommt mit Madrid ein neuer Austragungsort dazu.

Von den weiteren Europa-Rennen der Formel 1 haben einzig der Red-Bull-Ring in Österreich (bis 2030), der Hungaroring in Ungarn (bis 2032) sowie Silverstone in England (bis 2034) langfristig Planungssicherheit.

Das heißt: Strecken, die ohne Anschlussvertrag sind, kommen grundsätzlich in Frage für eine Rotation mit anderen Kursen, sofern sie sich über 2025/26 hinaus nicht anderweitig mit der Formel 1 einigen - oder durch andere Austragungsorte aus dem Kalender verdrängt werden.

Denn laut Domenicali ist das Interesse an Formel-1-Rennen weiterhin sehr hoch: "Viele potenzielle Austragungsorte wollen in die Formel 1. Wir treffen unsere Auswahl anhand der richtigen ökonomischen Vorteile, die wir als Rennserie haben können. Es geht aber auch um die Frage, ob wir den jeweiligen Markt für vorteilhaft halten für das weitere Wachstum unserer Rennserie", so der Serienchef.