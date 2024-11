Formel 1 - Charles Leclerc rastet am Funk komplett aus: "Nett zu sein f.... mich jedes Mal!"

Das Team will die Schimpftirade abbügeln, ermahnt den Monegassen: "Charles, Charles!" Doch Leclerc kommt gerade erst in Fahrt: "Ich weiß, ich muss meinen Mund halten. Aber an einem Punkt ist es immer das Gleiche. Also oh mein fucking Gott ..."

Nachdem ihn sein Renningenieur anweist, auf dem Weg zurück zur Box Reifen-Pick-up aufzusammeln, reagiert Leclerc schnippisch: "Ja, was immer du willst, wie immer", funkt der Monegasse. Bozzi entgegnet: "Charles, du hast deinen Job gemacht, okay? Danke."

Antwort Leclerc: "Ja, ja, verfickter Pick-up, was zur Hölle wollen wir?" Dann erkennt der Monegasse erst, dass er den Finger immer noch auf der Funktaste hat: "Scheiße, scheiße, scheiße, und der Funk ist an. Tut mir leid, das geht auf meine Kappe."

Darüber, dass der Zoff zwischen seinen Piloten nun eskalieren könnte, ist Vasseur laut eigener Aussage "nicht besorgt". Der Franzose will die ganze Sache mit der nötigen Gelassenheit nehmen: "Es ist immer die gleiche Geschichte: Sie geben ihre Kommentare (am Funk) ab, noch während der Runde. Aber sie haben nicht immer das volle Bild."

Zu den Anweisungen am Funk erklärt Vasseur: "Wir mussten verhindern zu kämpfen, am Beginn eines Stints musst du einfach sehr auf das Reifenmanagement achten, und Carlos war schon auf Runde drei oder vier seines Stints", hat der Teamchef Verständnis für beide Seiten: "Die Situation war einfach schwierig für alle, deswegen werden wir das noch besprechen heute Nacht, und dann wird es kein Problem sein."

"Ich bat das Team zwei- oder dreimal darum, mich an die Box zu holen, um mich aus dem Weg zu schaffen und mir neue Hards zu geben, damit ich keine Rennzeit verliere, wenn ich Charles vorbeilasse und dann gegen Lewis kämpfen muss", so Sainz, der sich wundert: "Aus irgendeinem Grund kamen wir nicht an die Box, und ich musste Charles eine Runde später als geplant durchlassen. Das hat viel Rennzeit gekostet."

Nach dem Boxenstopp seines Teamkollegen zog er dann mit den besser vorbereiteten Reifen wieder vorbei an diesem. Dass es mit ihm und Leclerc immer so eng zugehe, sei allerdings nichts Neues: "So ist es doch schon seit vier Jahren. Charles und ich kämpfen Rad an Rad, nicht jedes Rennen, aber jedes zweite oder dritte, um das gleiche Stück Asphalt. Wir sind beide wettbewerbsfähig, nah beieinander von der Pace, deswegen finden wir uns immer in diesen Kämpfen gegeneinander wieder." Zumindest am Sonntag mit dem besseren Ausgang für Sainz.