Formel 1: Daniel Ricciardo winkt offenbar spektakuläres F1-Comeback

Daniel Ricciardos Formel-1-Karriere fand ein unrühmliches Ende. Nun winkt ihm aber eine sensationelle Rückkehr in die Königsklasse.

Kommt es schon bald zur Rückkehr von Daniel Ricciardo in die Formel 1? Der australische Rennfahrer ist noch bis 2025 an Red Bull gebunden, doch 2026 könnte er wohl wieder in ein Cockpit steigen.

Wie Motorsport-Insider Luc Donckerwolke erfahren haben will, könnte Ricciardo ab 2026 für den dann neuen Rennstall Cadillac fahren.

Der neue Rennstall wird das elfte Team im Feld bilden, hinter dem Eintrag stehen das amerikanische Motorsport-Unternehmen Andretti und der Hersteller General Motors. Dessen Marke Cadillac fungiert als Namensgeber. Künftig will General Motors sein Team mit eigenen Antrieben ausstatten, dies ist allerdings erst ab 2028 realistisch.

Zuvor wird Ferrari das künftige US-Team in der Formel 1 mit Antrieben ausstatten. Das teilten die Italiener am Dienstag mit, zwei Tage nach dem Saisonende der Königsklasse in Abu Dhabi. Die Einigung gilt ab dem geplanten Einstieg 2026 für "mehrere Jahre". Ferrari wird neben der Power Unit auch das Getriebe liefern.

Donckerwolke, der als leitender Direktor bei Genesis in der Langstrecken-WM aktiv ist, wollte Ricciardo eigentlich für sich gewinnen. Der Australier entschied sich wohl allerdings für die Eliteserie des Motorsports.