Das französische CLRT-Team feiert am Sachsenring einen souveränen Startziel.

Das elfte Rennen des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland lief ganz nach Plan für den Niederländer Flynt Schuring.

Der Bruder des DTM-Piloten Morris Schuring feierte am Sachsenring einen souveränen Start-Ziel-Sieg vor seinem Teamkollegen Alessandro Ghiretti.

Dritter wurde Huub van Eijndhoven vor Kas Haverkort.

In der Meisterschaftswertung hat nun Ghiretti mit 183 Punkten die Führung übernommen. Dahinter folgt de Haan mit 174 Zählern, Dritter bleibt Theo Oeverhaus mit 127 Punkten.