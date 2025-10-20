Anzeige

Max Verstappen: "Die Chance ist da" "Klar, die Chance ist da", sagte Verstappen. "Wir müssen einfach versuchen, solche Wochenenden bis zum Saisonende abzuliefern. Wir werden es versuchen. Es ist spannend. Und wenn es klappt, wäre das natürlich großartig", sagte Verstappen. Wohl wissend, dass die die Konkurrenz die Worte ebenfalls hört. Sie werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Und während die hervorragende Ausgangsposition im Sommer für McLaren immer mehr zur Belastung und Bürde wird, beflügeln die vergangenen Wochen Red Bull und Verstappen. Und das ohne zusätzlichen Druck. Verstappen geht darin auf, den Rest der Formel-1-Welt zu düpieren. Druck stachelt ihn nur weiter an, sich die strauchelnden Oscar Piastri und Lando Norris zurechtzulegen und nach allen Regeln der Kunst auseinanderzunehmen. Verstappen kann nach diesem Saisonverlauf nur gewinnen, McLaren alles verlieren. Und falls es dann doch nicht klappen sollte, so Verstappen, "dann haben wir trotzdem alles versucht und es bis zum Schluss spannend gehalten. Das ist unser Spirit. Es ist positiver Druck – kein Stress, keine Belastung. Wir geben einfach Vollgas."

Max Verstappen: Formel-1-Titel eine simple Rechnung "Vollgas" führt zu einer simplen mathematischen Aufstellung: Nach dem Rennen in Zandvoort hatte Verstappen 104 (!) Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Piastri. Vier Rennen und einen Sprint später sind es noch 40 Punkte auf Piastri, 26 auf den Zweiten Norris. Satte 64 Zähler hat Verstappen also gutgemacht auf die Spitze. Fünf Rennen und zwei Sprints warten noch. McLaren im Titelkampf mit Oscar Piastri und Lando Norris: Die Leichtigkeit ist endgültig weg Die noch simplere WM-Rechnung: Macht Verstappen so weiter, ist er Weltmeister.

Max Verstappen: Die entscheidenden Punkte für den Titel Natürlich ist es auf der Strecke immer etwas anderes als auf dem Papier, zu unwägbar sind äußere Einflüsse wie Wetter, Konkurrenten oder schlicht Pech. Doch die entscheidenden Pro-Punkte sind nicht von der Hand zu weisen: McLaren verliert sich in selbst aufgestellten Regeln und dadurch die eigene Leichtigkeit. Vor allem Piastri scheinen die Dauer-Diskussionen zuzusetzen. Viel wichtiger aber noch: Red Bull hat ganz offensichtlich wieder das stärkste Auto im Feld, was Austin durch seine eigene Charakteristik gezeigt hat.

