Formel 1: Diese Entscheidungen der Rennleitungen sorgten für Aufsehen

Fakt ist jedenfalls, dass durch die Safety-Car-Phase und die spätere Rote Flagge die WM zugunsten von Max Verstappen vorentschieden wurde. Der Niederländer konnte sich ohne Zeitverlust neue Reifen aufziehen lassen und fuhr zum Sieg in Sao Paulo.

Mit der Safety-Car-Phase in Sao Paulo treffen die Rennkommissare der Formel 1 nicht zum ersten Mal fragwürdige Entscheidungen. ran nennt weitere Beispiele.

ran hat in den Archiven der Formel 1 weitere Entscheidungen entdeckt, die mindestens kurios waren.

Ferrari-Pilot Carlos Sainz war offensichtlich mit seinem Auto über einen losen Gullydeckel gefahren, der durch den Sogeffekt für großen Schaden an seinem Auto sorgte.

Der letzte Fall liegt etwa ein Jahr zurück, wobei im ersten Training zum vorletzten GP 2023 in Las Vegas die Rennleitung nicht wirklich eine Schuld trifft.

Diese Entscheidung rief große Kritik hervor – nicht nur an der Rennleitung, sondern vor allem an den Vermarktern aus den USA, denen man vorwarf, den Sicherheitsgedanken dem Streben nach Spektakel unterzuordnen.

Nicht nur die Motivation vieler Fahrer, in den zwei Runden zum Sieg zu fahren, führte zu diesem Chaos. Auch die schon tief stehende Sonne und die gefährliche Streckenführung trugen dazu bei.

So richtig erhitzte die Gemüter dabei die letzte Unterbrechung – drei Runden vor Schluss. Nach Kevin Magnussens Unfall wurde nicht – wie von vielen erwartet – das Virtual Safety Car eingesetzt, sondern das Rennen komplett abgebrochen und noch einmal neu gestartet – mittlerweile waren nur noch zwei Runden zu fahren.

Kontroverser ging es da schon letztes Jahr in Australien zur Sache. Zum ersten Mal wurde ein Rennen dreimal (!) durch Rote Flaggen unterbrochen.

Abu Dhabi 2021, Rennen

In diesem Krimi im letzten Rennen der Saison sollte Max Verstappen zum ersten Mal Weltmeister werden. Doch wie der Triumph zustande kam, rief vor allem bei den Konkurrenten Lewis Hamilton und Mercedes harsche Kritik hervor.

Was war passiert? Hamilton führte relativ komfortabel, bis in der Schlussphase ein Unfall von Nicholas Latifi eine Safety-Car-Phase auslöste – und Verstappen mit frischen Reifen wieder an Hamilton heranrückte.

Zunächst hatte die Rennleitung kommuniziert, dass überrundete Fahrzeuge das Safety Car nicht überholen dürfen. Damit hätte Hamilton vor dem Restart für die letzte Runde den Sieg vor Augen gehabt. Denn zwischen ihm und Verstappen lagen zu diesem Zeitpunkt fünf Autos, die der Niederländer in nur einer Runde hätte überholen müssen.

Im letzten Moment aber wurde die Entscheidung wieder revidiert. Verstappen startete also praktisch neben Hamilton in die letzte Runde und ließ dem Briten mit dessen abgefahrenen Reifen keine Chance.