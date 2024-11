Regen-Chaos beim Formel-1-Wochenende in Brasilien! Lando Norris startet von der Pole, muss sich am Ende aber mit P6 begnügen. Der Brite zeigt sich allerdings trotzdem als guter Verlierer.

Lando Norris ärgert sich nach dem Formel-1-Rennen in Brasilien über die Reifenregel, die besagt, dass Fahrer unter roter Flagge ihre Reifen tauschen dürfen. Diese Regel hatte ihm am Sonntag die Chance auf den Sieg gekostet und vor allem WM-Rivale Max Verstappen massiv geholfen, der davon profitierte und das Rennen gewann - und damit schon eine Hand am WM-Pokal hat.

Norris hatte sich in Sao Paulo mit George Russell um die Führung duelliert, als beide am Ende einer virtuellen Safety-Car-Phase für frische Intermediates an die Box gekommen waren. Max Verstappen war zu der Zeit gemeinsam mit den beiden Alpines von Esteban Ocon und Pierre Gasly noch draußen geblieben.

Wenig später wurde aufgrund der regnerischen Bedingungen das Safety-Car auf die Strecke geschickt und das Rennen schließlich aufgrund eines Unfall von Williams-Pilot Franco Colapinto unterbrochen.