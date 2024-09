Racing Bulls verkündet in den sozialen Medien das Aus von Daniel Ricciardo. Der Routinier wird während der laufenden Saison gegen Liam Lawson ausgetauscht.

Der Australier Daniel Ricciardo (35) ist seinen Platz in der Formel 1 nun auch ganz offiziell los und steht damit vor dem Ende seiner langen Karriere in der Königsklasse.

Am Donnerstag verkündete der Rennstall Racing Bulls das, was schon rund um das vergangene Grand-Prix-Wochenende in Singapur ein offenes Geheimnis war: Ricciardo wird während der laufenden Saison gegen Liam Lawson (22) ausgetauscht.

Schon beim kommenden Rennen in Austin (20. Oktober) sitzt der Neuseeländer am Steuer.

"Danke, Daniel", ließ das Schwesterteam des Weltmeister-Rennstalls Red Bull Racing am Donnerstagnachmittag in den Sozialen Medien verlauten. Teamchef Laurent Mekies fand zum Abschied lobende Worte: "Er hat viel Erfahrung, Talent und eine fantastische Einstellung in das Team eingebracht. Das hat allen geholfen, sich weiterzuentwickeln und den engen Teamgeist zu stärken."