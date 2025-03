Beim Formel-1-Auftakt in Melbourne ging es direkt heiß her. Der Leidtragende: Fernando Alonso, der einen kuriosen Crash erleben sollte.

Man könnte meinen, als erfahrenster Grand-Prix-Pilot in der Geschichte, und mit über 400 Rennstarts in der Formel 1 auf dem Buckel, hat Fernando Alonso in seiner langen Karriere schon alles erlebt - aber das, was ihm am Sonntag in Melbourne widerfuhr, war offensichtlich auch für den Altmeister neu.

"Das Kiesbett kam zu mir", wählt Alonso mit Blick auf seinen Abflug in der 34. Runde kryptische Worte. Am Ausgang von Kurve sechs dreht er sich auf dem Randstein weg, schlägt mit dem Heck voran in die Mauer ein - das bittere Aus für den Aston-Martin-Piloten, der zu diesem Zeitpunkt auf Rang zehn liegt.

Doch der seltsame Crash gibt ihm Rätsel auf: "Es war nicht so, dass ich absichtlich darauf gefahren wäre oder so", erklärt Alonso in Bezug auf den Kies. Der lag laut dem Spanier "lose genau auf der Strecke, in der Kurve, und ich habe die Kontrolle verloren". Dabei habe er einfach "Pech gehabt", urteilt der 43-Jährige: "Ein unglücklicher Vorfall."