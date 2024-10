Formel 1: FIA sorgt mit Regeländerung für Aufsehen - Entscheidung spaltet Piloten

Überraschung in der Formel 1: Eine erst vor fünf Jahren eingeführte Regel wird bereits wieder abgeschafft.

Der Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde in der Formel 1 gehört ab der Saison 2025 der Vergangenheit an. Die Abschaffung der erst vor fünf Jahren wiederbelebten Sonderwertung verkündete der Weltverband FIA am Donnerstag vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (am Sonntag ab 21:00 Uhr im ran-Liveticker).

Beim vergangenen Rennen in Singapur vor vier Wochen hatte es Aufregung um den Extrapunkt gegeben. Der Australier Daniel Ricciardo, der für das Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls startete, absolvierte kurz vor Ende nochmal einen Boxenstopp, um Lando Norris im McLaren mit frischen Reifen den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde zu entreißen. Der Brite Norris hat deshalb sechs Rennen vor Schluss 52 und nicht 51 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Max Verstappen.

Die Piloten reagierten nun wohl mehrheitlich positiv auf die überraschende Entscheidung. "Ich fand immer, dass dieser Punkt sehr künstlich war, weil er immer nur von deiner Situation im Rennen abhing, und nicht wirklich irgendeine besondere Fähigkeit belohnt hat", kommentierte etwa Ferrari-Star Charles Leclerc.

Verstappen-Teamkollege Sergio Perez und der obengenannte Lando Norris hätten sich laut eigener Aussage aber eine Beibehaltung gewünscht.