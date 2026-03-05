Formel 1 - Gefahr von "Nervenschäden": Aston Martin bestätigt Horror-Szenario vor Saisonstart

Die gravierenden Probleme mit dem neuen Formel-1-Boliden von Aston Martin werden nun sogar zur Gefahr für die Gesundheit der Fahrer. Vor dem Saisonauftakt in Australien hält das Team es sich angesichts der starken Vibrationen in der neuen Power Unit offen, Fernando Alonso und Lance Stroll am Sonntag nur einen kleinen Teil des Rennens absolvieren zu lassen.

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es traurige Gewissheit für Aston Martin. Vor dem Formel-1-Saisonstart in Australien hat das Team erklärt, dass beide Fahrer das Rennen im aktuellen Zustand des Autos das Rennen nicht beenden werden können.

"Das gravierendste Problem ist, dass diese Vibration letztlich in die Finger des Fahrers übertragen wird", sagte Aston Martins Teamchef Adrian Newey: "Fernando ist der Ansicht, dass er nicht mehr als 25 Runden am Stück fahren kann, bevor er das Risiko dauerhafter Nervenschäden in den Händen eingeht. Lance ist der Meinung, dass er diese Schwelle bereits nach 15 Runden erreicht."

Die Vibrationen in der Power Unit von Honda führten nebenbei auch zu "Zuverlässigkeitsproblemen. Spiegel fallen ab, Rücklichter fallen ab – all diese Dinge, um die wir uns kümmern müssen."