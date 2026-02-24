Formel-1-CEO Stefano Domenicali kontert die Rücktritts-Gerüchte um Max Verstappen und appelliert an Fans und Fahrer, im Angesicht der neuen 2026er-Regularien "ruhig zu bleiben". Nach den ersten Testtagen in Bahrain hielt Max Verstappen bei seiner Kritik an den neuen Formel-1-Autos nicht zurück. Im Interview mit "Sky" machte er deutlich, dass das neue Regelwerk kein Anreiz zum Weitermachen sei: "Wenn das Fahren keinen Spaß mehr macht, denkt man über Alternativen nach." Formel-1-Boss Stefano Domenicali zeigte sich von diesen Aussagen allerdings unbeeindruckt und zielte im Interview auf Entspannungspolitik ab.

Stefano Domenicali: "Ich kenne Max sehr gut" Für den ehemaligen Teamchef der Scuderia Ferrari ist es klar, dass Max Verstappens Zukunft in der Formel 1 sicher ist. Der Niederländer habe zwar eine Art, Dinge so zu sagen, dass sie in einer gewissen Weise interpretiert werden können, aber nach einem "konstruktiven" persönlichen Gespräch mit dem Weltmeister könne er garantieren: "Max liebt die Formel 1 mehr als jeder andere." Auf Nachfrage, warum er sich über Verstappens Verbleib so sicher sei, antwortete er am Rande der Testtage in Bahrain: "Weil wir eine gute Beziehung zueinander haben. Ich kenne Max sehr gut und verbringe viel Zeit mit ihm. Er liebt die Formel 1, daran gibt es keinen Zweifel." Auch bei den Routiniers Lewis Hamilton und Fernando Alonso sieht er in naher Zukunft kein Karrierende: "Natürlich stehen beide vor unterschiedlichen Herausforderungen und Chancen. Aber zu glauben, dass sie dieses Jahr aufhören könnten? Da habe ich so meine Zweifel, denn sie sind Kämpfer." Lewis Hamilton und der Rücktritt: "Vergessen, wer ich war"

Dmoenicali: 99,9 Prozent der Fans bemerken keinen Unterschied Kritik an den neuen Regularien hagelte es in den vergangenen Wochen aus allen Richtungen. Bei den letzten Tests vor der Saison zeigte sich, dass der neue 50/50-Hybridmotor nicht genug Energie hat, um eine Runde mit Vollgas zu fahren. Domenicali fordert nun die Fans auf, nicht zu überreagieren, bevor das erste Rennen der Saison überhaupt bestritten wurde.

