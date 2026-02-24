- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport

Formel-1-Boss verspricht: Max Verstappen bleibt und neues Regelwerk bringt Action

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 14:41 Uhr
  • Anne Malin

Formel-1-CEO Stefano Domenicali kontert die Rücktritts-Gerüchte um Max Verstappen und appelliert an Fans und Fahrer, im Angesicht der neuen 2026er-Regularien "ruhig zu bleiben".

Nach den ersten Testtagen in Bahrain hielt Max Verstappen bei seiner Kritik an den neuen Formel-1-Autos nicht zurück. Im Interview mit "Sky" machte er deutlich, dass das neue Regelwerk kein Anreiz zum Weitermachen sei: "Wenn das Fahren keinen Spaß mehr macht, denkt man über Alternativen nach."

Formel-1-Boss Stefano Domenicali zeigte sich von diesen Aussagen allerdings unbeeindruckt und zielte im Interview auf Entspannungspolitik ab.

- Anzeige -
- Anzeige -

Stefano Domenicali: "Ich kenne Max sehr gut"

Für den ehemaligen Teamchef der Scuderia Ferrari ist es klar, dass Max Verstappens Zukunft in der Formel 1 sicher ist. Der Niederländer habe zwar eine Art, Dinge so zu sagen, dass sie in einer gewissen Weise interpretiert werden können, aber nach einem "konstruktiven" persönlichen Gespräch mit dem Weltmeister könne er garantieren: "Max liebt die Formel 1 mehr als jeder andere."

Auf Nachfrage, warum er sich über Verstappens Verbleib so sicher sei, antwortete er am Rande der Testtage in Bahrain: "Weil wir eine gute Beziehung zueinander haben. Ich kenne Max sehr gut und verbringe viel Zeit mit ihm. Er liebt die Formel 1, daran gibt es keinen Zweifel."

Auch bei den Routiniers Lewis Hamilton und Fernando Alonso sieht er in naher Zukunft kein Karrierende: "Natürlich stehen beide vor unterschiedlichen Herausforderungen und Chancen. Aber zu glauben, dass sie dieses Jahr aufhören könnten? Da habe ich so meine Zweifel, denn sie sind Kämpfer."

- Anzeige -
- Anzeige -

Dmoenicali: 99,9 Prozent der Fans bemerken keinen Unterschied

Kritik an den neuen Regularien hagelte es in den vergangenen Wochen aus allen Richtungen. Bei den letzten Tests vor der Saison zeigte sich, dass der neue 50/50-Hybridmotor nicht genug Energie hat, um eine Runde mit Vollgas zu fahren. Domenicali fordert nun die Fans auf, nicht zu überreagieren, bevor das erste Rennen der Saison überhaupt bestritten wurde.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

"Wir müssen ruhig bleiben. Immer, wenn es neue Vorschriften gibt, besteht immer die Befürchtung, dass alles falsch ist. Wir haben diese neue Reise gerade erst begonnen", erinnerte der Italiener. Die Angst, dass es weniger Überholmanöver geben wird, kann er nicht nachvollziehen. Nach den Tests am Golf sei er sich sicher: "Es wird unglaubliche Rennen und viel Action geben."

Der ehemalige Lamborghini-Boss prognostizierte zudem: "Natürlich werden die anspruchsvollsten Fans die unterschiedlichen Geräusche in einer bestimmten Situation raushören können, aber ich garantiere Ihnen, dass 99,9 % der Fans das nicht bemerken werden, weil es unmöglich ist."

Mehr zur Formel 1
Formula 1 Turkish Grand Prix 2020 ISTANBUL, TURKEY
News

Formel 1: "Beste Strecke der Welt" kurz vor Rückkehr?

  • 24.02.2026
  • 15:58 Uhr
imago images 1072572847
News

Hamilton und der Rücktritt: "Vergessen, wer ich war"

  • 23.02.2026
  • 21:15 Uhr
Charles Leclerc im neuen Ferrari
News

Formel 1: Ferrari und Leclerc Testsieger in Bahrain

  • 20.02.2026
  • 17:15 Uhr
(3) Max Verstappen (NED) - Oracle Red Bull Racing - Red Bull RB22 - Red Bull Ford during the day5 (Feb 19th) of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Champions...
News

F1-Startprozess gefährlich? "Könnt aus der Box starten"

  • 20.02.2026
  • 11:32 Uhr
imago images 1072864770
News

"Absoluter Blödsinn" Mercedes-Boss wehrt sich gegen Vorwürfe

  • 19.02.2026
  • 23:34 Uhr
Oscar Piastri in Bahrain
News

Formel 1: Antonelli und Piastri vorne

  • 19.02.2026
  • 17:09 Uhr
Fernando Alonso in Bahrain
News

Alonso sauer nach F1-Tests: "Unser Koch könnte dieses Auto fahren"

  • 19.02.2026
  • 16:05 Uhr
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli in Bahrain
News

Motoren-Zoff in der Formel 1: Abstimmung über neue Messung

  • 18.02.2026
  • 17:25 Uhr
Sebastian Vettel und Max Verstappen in Brasilien
News

Motorsport-Hammer: Vettel und Verstappen bald Kollegen?

  • 18.02.2026
  • 17:15 Uhr
Verstappen oder Norris - wer wird Weltmeister?
News

Formel 1: Alle Infos zur Saison 2026 - Fahrer, Teams, Strecken

  • 18.02.2026
  • 15:14 Uhr