Formel 1: Lewis Hamilton und der Rücktritt: "Vergessen, wer ich war"
- Veröffentlicht: 23.02.2026
Lewis Hamilton wird 2026 mit Ferrari einen neuen Anlauf wagen. Vor dem Saisonstart adressierte er auch seine mentale Situation.
Am Ende war Lewis Hamilton nur noch ein Häufchen Elend.
Gezeichnet von einer desaströsen Saison voller Pleiten, Pech und Pannen. Es gab nicht wenige, die spekulierten, Hamilton könne möglicherweise hinwerfen.
Zu viel war schiefgelaufen in seinem ersten Formel-1-Jahr mit Ferrari. Hamilton und die Scuderia – das passte nicht.
Was nicht nur an den bodenlosen Auftritten im Ferrari lag, sondern auch an seiner Art, damit umzugehen. Es war eine Mischung aus Hilflosigkeit und Verzweiflung.
Doch jetzt ist alles anders: Hamilton ist zurück. Zumindest hinsichtlich seines Mindsets.
Hamilton ist neu fokussiert und erfrischt
"Ich liebe diesen Job über alles. Ich bin unglaublich glücklich, das tun zu dürfen. Ich bin neu fokussiert und erfrischt. Ich gehe nirgendwohin, also bleibt bei mir“, schrieb er in den sozialen Medien.
"Einen Moment lang habe ich vergessen, wer ich war, aber dank euch und eurer Unterstützung werdet ihr diese Einstellung nicht noch einmal sehen“, versprach er.
Er wisse, was getan werden müsse. "Das wird eine verdammt großartige Saison. Ich habe alles gegeben, um heute hier zu sein. Los geht's Team!!!"
Hamilton zog zudem ein positives Fazit zu den Testfahrten in Bahrain. "Es ist inspirierend zu sehen, wie ein Team alles gibt, um ein Auto zu bauen", schrieb der Brite. "Alles wird von Grund auf neu konstruiert und immer wieder überarbeitet. Und nur wenige von uns dürfen diese Maschine am Ende fahren. Dieses Gefühl wird nie alt."