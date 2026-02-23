Formel 1: Lewis Hamilton und der Rücktritt: "Vergessen, wer ich war"

Lewis Hamilton wird 2026 mit Ferrari einen neuen Anlauf wagen. Vor dem Saisonstart adressierte er auch seine mentale Situation.

Am Ende war Lewis Hamilton nur noch ein Häufchen Elend.

Gezeichnet von einer desaströsen Saison voller Pleiten, Pech und Pannen. Es gab nicht wenige, die spekulierten, Hamilton könne möglicherweise hinwerfen.

Zu viel war schiefgelaufen in seinem ersten Formel-1-Jahr mit Ferrari. Hamilton und die Scuderia – das passte nicht.

Was nicht nur an den bodenlosen Auftritten im Ferrari lag, sondern auch an seiner Art, damit umzugehen. Es war eine Mischung aus Hilflosigkeit und Verzweiflung.

Doch jetzt ist alles anders: Hamilton ist zurück. Zumindest hinsichtlich seines Mindsets.