Formel 1: Hamilton-Crash im dritten freien Training von Monaco - Leclerc überragt erneut

Monaco: Hamilton zerstört seinen Reifen

Die einzigartigen Bedingungen in Monaco scheinen dem SF-25 nun allerdings zu liegen, auch Lewis Hamilton war eigentlich gut unterwegs. In seiner vermeintlich schnellsten Runde wurde er dann aber im Verkehr aufgehalten, wenig später touchierte er die Bande und holte sich einen Reifenschaden, so reichte es nur zu Rang fünf. Nico Hülkenberg im Sauber fuhr auf den 13. Platz und befand sich dabei in Schlagdistanz zu den Top 10.

Leclerc darf nun auf den nächsten Heimsieg hoffen, mit der WM-Spitze hat er vor dem Rennen am Sonntag (ab 15:00 Uhr im Liveticker) aber nichts zu tun. Diese bilden Piastri, Norris und Verstappen, lediglich 22 Punkte trennen das Trio. Im Grand Prix soll indes eine neue Regel mehr Spannung bringen: Da auf der engen Strecke traditionell kaum überholt wird, muss nun erstmals jeder Fahrer mindestens zweimal zum Reifenwechsel kommen. Dies soll unterschiedliche Strategien provozieren.