Tricksereien in der Formel 1 sind durchaus üblich. Jetzt aber untersucht die FIA einen möglichen Betrugsskandal. Mittendrin: Red-Bull-Konkurrent McLaren.

Nach Mini-DRS und Bib-Trick kommt jetzt der nächste Schummelvorwurf in der Formel 1. Red Bull hat derzeit im Verdacht, dass Konkurrenten Wasser in die Pirelli-Reifen einfüllen könnten, um so im Rennen länger eine bessere Pace gehen zu können.

Es heißt, dass mehrere Teams - darunter WM-Konkurrent McLaren - Wasser über die Ventile einspritzen sollen. Das soll für einen Kühleffekt sorgen, der die Reifen über eine längere Distanz am Leben erhält.

Nach Informationen von "Motorsport-Total.com" soll sich die FIA dem Thema bereits gewidmet und die Vorwürfe geprüft haben - bislang ohne konkreten Verdacht. FIA-Technikchef Nikolas Tombazis soll nach dem Sprint in Brasilien ein Auge auf das Abziehen der Reifen von der Felge gehabt haben, um zu prüfen, ob verdächtige Flüssigkeiten vorhanden sind.

Reifenhersteller Pirelli hat bislang keine Unregelmäßigkeiten gemeldet - und den Italienern müsste eine solche Manipulation bei der Auswertung auffallen.

Ein offizielles Statement zu dem Fall gibt es bislang weder seitens der FIA noch seitens Pirelli.