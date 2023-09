Für Sainz war es der zweite Sieg überhaupt in der Formel 1 nach Silverstone 2022. Verstappens Führung in der WM-Wertung bleibt durch sein Debakel von Singapur unangetastet, mit 374 Punkten liegt er weiterhin unangefochten vor Perez (219). Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) verpasste als 14. die Punkteränge.

Die Formel 1 macht Halt in Singapur. So seht ihr das Rennen live im TV, Livestream und seid im Liveticker dabei.

Update, 17. September, 13:00 Uhr: Stroll verzichtet auf Start in Singapur

Lance Stroll wird nach seinem schweren Unfall im Qualifying am Samstag auf einen Start beim Großen Preis von Singapur am Sonntag verzichten. Das gab sein Team Aston Martin wenige Stunden vor dem Rennen bekannt.

Stroll spüre noch immer die Nachwirkungen des Aufpralls, wird Teamchef Mike Krack in einem Statement zitiert: "Oberste Priorität ist jetzt, dass er sich schnell und vollständig erholt."

Es ist Strolls zweiter Ausfall in dieser Saison, beim Auftakt in Bahrain hatte er nach einem Fahrradunfall in der Vorbereitung ebenfalls gefehlt. Aston Martin hat damit in Singapur nur den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) am Start.