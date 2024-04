Formel 1 - Juan Pablo Montoya: Vor Michael Schumacher hatten alle die Hosen voll!

Anzeige

Nur wenige Fahrer haben in der Formel 1 ein solches Erbe hinterlassen wie Michael Schumacher. Der Deutsche dominierte die Königsklasse in den früheren 2000er Jahren mit Ferrari wie kein anderer zuvor, gewann insgesamt sieben Weltmeisterschaften und trug sich in die Geschichtsbücher des Sports ein.

Dabei war Schumis Karriere nicht unumstritten. Sein Ehrgeiz und seine Kompromisslosigkeit ließen ihn zuweilen die Grenzen des Sportsgeistes überschreiten und mit Konkurrenten auf und abseits der Strecke aneinandergeraten.

Einer von ihnen war Juan Pablo Montoya. Im Formel-1-Podcast Beyond The Grid spricht er über seine berühmt-berüchtigte Begegnung mit Schumacher beim Grand Prix von Imola 2004, wo er den Deutschen nach einem Zwischenfall in der ersten Rennrunde beschuldigte, "entweder blind oder dumm" zu sein.

"Sie waren schneller wir", blickt Montoya, damals im BMW-Williams, auf das Duell mit dem Ferrari-Piloten zurück. "Aber wir waren auf frischen Reifen wirklich schnell. Ich musste es also sofort versuchen, und das habe ich getan."

"Ehrlich gesagt war es für mich okay: Er hat mich von der Strecke gedrängt, und ich hätte dasselbe getan. Es war also okay für mich. Ich habe es versucht, aber er drängte mich ab."