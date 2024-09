Formel 1: Kevin Magnussen gesperrt - Oliver Bearman fährt in Baku für Haas

Anzeige Besondere Chance für Oliver Bearman. Weil Kevin Magnussen beim F1-Rennen in Aserbaidschan gesperrt ist, darf der Youngster ins Cockpit von Haas, das er für die nächste Saison schon sicher hat. Das kommt wenig überraschend: Oliver Bearman darf Kevin Magnussen beim Formel-1-Rennen in Baku in der kommenden Woche im Haas VF-24 ersetzen. Das hat der Rennstall am Freitagvormittag offiziell bestätigt. Magnussen darf nicht am kommenden Formel-1-Wochenende in Aserbaidschan teilnehmen, weil er von der FIA für ein Rennen gesperrt wurde. Der Däne ist der erste Fahrer, der innerhalb eines Jahres zwölf Strafpunkte gesammelt hat und ein Rennen aussetzen muss. Die Kollision mit Pierre Gasly in Monza hatte ihm die entscheidenden zwei Zähler gebracht. Dass für ihn Bearman zum Zug kommen wird, ist die logische Entscheidung. Der 19-Jährige ist Ersatzfahrer bei Haas, durfte in bereits vier Freitagstrainings in dieser Saison am Steuer sitzen und wird 2025 ohnehin neben Esteban Ocon neuer Stammfahrer bei den Amerikanern werden - somit ist der Einsatz eine gute Vorbereitung für ihn. Und dass der Brite ein guter Ersatzmann sein kann, hat er bereits in Saudi-Arabien bewiesen, wo er bei Ferrari den durch eine Blinddarmentzündung außer Gefecht gesetzten Carlos Sainz vertrat und sich auf einer schwierigen Strecke wie Dschidda mit Platz sieben achtbar schlug.

Bearman hatte zuletzt in Monza das Sprintrennen der Formel 2 gewonnen, liegt aktuell aber nur auf Rang 14 der Meisterschaft. Der Stand wird sich in Baku nicht verbessern, weil er durch seinen Formel-1-Einsatz nicht am Formel-2-Event teilnehmen darf. Wer ihn bei Prema ersetzen wird, steht noch nicht fest. In Saudi-Arabien hatte Prema keinen Ersatzpiloten nominieren können, weil sich Bearman bereits die Pole Position geholt hatte, diese nach dem Anruf von Ferrari aber nicht mehr in Anspruch nehmen konnte, sodass die Italiener dort nur mit dem künftigen Mercedes-Piloten Andrea Kimi Antonelli antreten konnten.