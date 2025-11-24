- Anzeige -
Motorsport

Formel 1 - Mick Schumacher: So geht es in seiner Karriere 2026 weiter

  • Aktualisiert: 11.12.2025
  • 15:08 Uhr
  • Motorsport-Total

Lange wurde darüber gerätselt, wie es mit Mick Schumacher in 2026 weitergeht. Nun hat er selbst verraten, in welcher Serie er starten wird.

Mick Schumacher hat seine Pläne für die Motorsport-Saison 2026 vorgestellt: Der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher verlässt die Langstrecken-WM (WEC) und wechselt in die US-amerikanische IndyCar-Serie.

Er hat einen entsprechenden Vertrag bei Rahal-Letterman-Lanigan (RLL) unterschrieben und wird laut eigener Aussage und wie bereits angedeutet "die komplette Saison" bestreiten - also auch Oval-Rennen, vor denen ihn sein Onkel Ralf Schumacher gewarnt hatte, sowie das legendäre Indy 500 - die 500 Meilen von Indianapolis. Ein erster Oval-Test werde "in Kürze" erfolgen, meldet das Team.

Mick Schumacher selbst sagt: "Mich reizen besonders das IndyCar-Auto und der amerikanische Stil des Motorsports, der deutlich stärker auf direktes, unverfälschtes Racing ausgerichtet ist."

"Genau auf diesen Aspekt freue ich mich enorm. Gleichzeitig bin ich neugierig auf neue Erfahrungen und darauf, meinen Horizont zu erweitern."

"Für mich beginnt hier eine neue Reise, und ich kann den Start der Saison kaum erwarten. Mit meinem Hintergrund in der Formel 1 und im Langstreckensport sowie mit den Erfahrungen aus verschiedenen Rennserien bringe ich Einblicke und Wissen mit, die sicher zu einer starken Partnerschaft beitragen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können."

Mick Schumacher "beeindruckt" RLL beim Indianapolis-Test

Bobby Rahal als Miteigentümer des RLL-Teams jedenfalls zeigt sich "begeistert, Mick bei uns und in der IndyCar-Serie begrüßen zu dürfen". Denn Schumacher habe sich bei seinen IndyCar-Probefahrten auf dem Rundkurs in Indianapolis bereits "herausragend" geschlagen. "Er hat jedes einzelne Teammitglied beeindruckt", sagt Rahal.

"Alle sind aus diesem Test mit dem festen Willen gegangen, alles zu tun, um Mick in unser Programm zu holen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat, und können es kaum erwarten, loszulegen."

David Letterman als weiterer Miteigentümer des Teams wirkt noch euphorischer und spricht von "nahezu grenzenlosen Möglichkeiten für die Zukunft", weil RLL neben Schumacher auch Graham Rahal und Louis Foster unter Vertrag habe.

Mike Lanigan als dritter Miteigentümer meint: "Mick bringt Fähigkeiten und Erfahrung mit, die unsere Wettbewerbsfähigkeit in einer der härtesten Rennserien der Welt weiter verbessern werden."

