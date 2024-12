Das Finale wurde zum Nervenkrimi, doch Lando Norris hielt dem Druck stand - und McLaren ist erstmals seit 26 Jahren Team-Weltmeister der Formel 1 : Norris gewann das letzte Rennen des Jahres in Abu Dhabi, wurde dabei aber über 58 Runden gejagt von beiden Ferraris. Carlos Sainz und Charles Leclerc holten am Sonntag die Plätze zwei und drei, doch es genügte nicht mehr für die Scuderia.

Nico Hülkenberg überzeugte in seinem letzten Rennen für das kleine Haas-Team als Achter - ein gutes Ergebnis, das allerdings nicht mehr den erhofften Erfolg brachte: Pierre Gasly wurde Siebter und sicherte für seinen Alpine-Rennstall damit Rang sechs in der Team-WM ab. Hülkenberg wechselt im Winter zu Sauber, das ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start geht.

Piastris Pech setzte Norris unter Druck

Dieser himmelweite Vorteil hatte sich allerdings schon in der ersten Kurve relativiert: Verstappen touchierte Piastri, beide Autos drehten sich, und McLarens Nummer zwei fand sich am Ende des Feldes wieder. Die Situation war nun eine völlig andere: Zwar führte Norris das Rennen an, Sainz saß aber direkt dahinter, und Leclerc hatte sich in all dem Durcheinander schon in die Punkteränge vorgearbeitet.

Als Piastri wenig später wegen eines Auffahrunfalls noch eine Zehn-Sekunden-Strafe kassierte, spielte der Australier vorerst keine Rolle mehr - ab diesem Moment konnte ein Ausfall von Norris die Team-WM kippen lassen.

Und Ferrari zeigte weiterhin, was ohne Leclercs vermasselten Samstag möglich gewesen wäre. Er arbeitete sich relativ mühelos durchs Feld, und nach den Boxenstopps zur Rennhalbzeit lag er auf Rang drei. Beide Ferraris saßen also Norris im Nacken, der nun den Druck im Kampf um den Titel trug - diesen aber aushielt und den entscheidenden Sieg einfuhr.