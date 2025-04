Formel 1: Lando Norris' Probleme mit dem Limit: Sind die "Flexiwings" schuld?

Stella sagt Dinge wie: Es liege "in der Verantwortung des Teams, das Auto so zu verbessern, dass dieses Verhalten korrigiert wird", oder man müsse Norris ein Auto geben, "das seinem Talent entspricht". Und es gehe letztendlich darum, "das Auto so abzustimmen, dass es sich für die Fahrer berechenbar verhält. Speziell für Lando."

Lando Norris war ziemlich knapp angebunden, als er am Samstagabend in Dschidda vor laufenden TV-Kameras gebeten wurde, seinen Unfall im Qualifying zum Grand Prix von Saudi-Arabien 2025 zu erklären. Auf die Bitte, er möge schildern, was genau passiert sei, antwortete er nur: "Nein. Move on." Also sinngemäß: "Nächste Frage, bitte."

Es wird in der Saison 2025 langsam zu einem Muster, dass Norris-McLaren zwar die vielleicht schnellste Kombination im Feld ist, aber die Fehlerhäufigkeit enorm zunimmt, wenn es darum geht, in Extremsituationen wie einem Q3 "noch ein paar Millisekunden mehr aus dem Auto herauszuholen", räumt sogar McLaren-Teamchef Andrea Stella ein und ergänzt, es werde "in den Daten immer klarer, dass das Auto in diesem letzten Moment einfach nicht so reagiert, wie Lando es erwartet".

Natürlich war Norris' Abflug letztendlich ein Fahrfehler. Er fuhr mit etwas zu viel Geschwindigkeit durch Kurve 4, der überschüssige Speed schob seinen McLaren in Kurve 5 innen über den Randstein, und auf dem verlor er letztendlich die Kontrolle. Das war kurz davor, an der exakt gleichen Stelle, auch schon Max Verstappen passiert. Der funkte danach aber nicht "Sorry, Jungs - I crashed", sondern: "Checkt bitte das vordere Ende der Bodenplatte. Ich bin ausgangs Kurve 4, eingangs Kurve 5 ziemlich ruppig über den Randstein gefahren."

Dass Norris mit dem Antizipieren des Punkts, an dem der Grip des McLaren plötzlich abreißt, 2025 solche Schwierigkeiten hat, habe "seinen Ursprung in der Arbeit, die wir am Auto gemacht haben. Die hat das Auto zwar insgesamt schneller gemacht, aber ich denke, sie hat Lando ein Stück weit die Vorhersehbarkeit genommen, sobald er das Auto ans Limit bringt. Entweder du bekommst vom Auto genau das, was du erwartest - oder du bist langsam. Und Lando akzeptiert es nicht, langsam zu sein."

Stella spricht in diesem Zusammenhang von "makroskopischen" Konsequenzen, sprich: Ein sehr kleiner Fehler habe dramatische Konsequenzen, wenn er am Limit des MCL39 passiert. "Wir wollen, dass Lando Vertrauen ins Auto hat, dass er sich wohlfühlt und pushen kann. Und wenn er ein paar Millisekunden finden muss, soll das Auto so reagieren, dass er vielleicht merkt: 'Okay, das war ein bisschen zu viel.' Ohne dass das gleich enorme Konsequenzen hat. Ich sehe es klar als Verantwortung des Teams, diese Situation zu verbessern."

Aus Fahrersicht, erklärt Stella, fühle sich das so an: "Ich bremse einen Meter später, bin ein km/h schneller in der Kurvenmitte, und plötzlich macht das Auto etwas, das ich nicht mehr antizipiere. Dann bin ich mehr Passagier als Fahrer. Besonders auf dieser Strecke, wo ein einziger Meter außerhalb der Ideallinie schon richtig wehtun kann. Es gibt Strecken wie Ungarn, da kannst du dich mal um einen halben Meter vertun - das fällt unter normale Schwankung. Aber hier können die Folgen sehr groß sein."

Was macht den McLaren am Limit so kritisch?

Die Preisfrage ist jetzt: Warum ist der McLaren zwar einerseits das schnellste Auto im Formel-1-Feld 2025, aber offensichtlich auch das kritischste, wenn es am absoluten Limit bewegt wird? Riskiert Norris einfach zu viel, weil er mit Piastri einen Teamkollegen hat, der ihn gewaltig unter Druck setzt? Oder ist es eine inhärente Schwäche im Design des MCL39, dass dieser Fehler begünstigt? Und wenn ja, wo genau steckt der Fehler begraben?

Eine Frage, die Stella zumindest öffentlich nicht beantworten möchte: "Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich möchte auch aus Gründen des Schutzes unseres geistigen Eigentums nicht zu sehr ins Detail gehen." Was natürlich Spekulationen Tür und Tor öffnet und zu heißen Diskussionen führt, worin sich der McLaren von anderen Autos unterscheiden könnte.

Eine Theorie geht so: Ein sichtbares Merkmal, das den McLaren von anderen Autos unterscheidet, ist die Flexibilität der Flügel. Erst kürzlich hat Jos Verstappen auf "X" ein Video geteilt, auf dem man gut erkennen kann, dass sich diese am McLaren unter Last deutlich stärker verbiegen als etwa am Red Bull. Was erstmal enorme Vorteile bringt, denn so maximiert das Design den Anpressdruck in den Kurven, ohne dafür in gleichem Ausmaß mit Luftwiderstand auf den Geraden bestraft zu werden.

Aber flexible Flügel bedeuten auch, dass der Anpressdruck, den das Auto generiert, je nach Geschwindigkeit stärker von den Normwerten abweicht, als das bei weniger flexiblen Flügeln der Fall wäre. Oder, anders ausgedrückt: Der Unterschied an aerodynamischem Grip ist bei fünf km/h Delta größer, wenn ein Auto mit flexiblen Flügeln ausgestattet ist, als wären einfach starre Flügel montiert. Eine plausible Erklärung? Vielleicht. Ob sie wirklich zutrifft, ist aber völlig unklar.

Auffällig ist: Rob Marshall gilt als Experte auf dem Gebiet der flexiblen Flügel. Er hat Red Bull 2023 verlassen und arbeitet seit 2024 als Chefdesigner für McLaren. Der Red Bull galt schon immer als wahnsinnig schnell, aber gleichzeitig unberechenbar - Sergio Perez, Liam Lawson & Co. können ein Lied davon singen. Seit Marshall bei McLaren ist, gilt das plötzlich auch für den McLaren. Zufall? Selbst Verstappen sagt: "Ich denke schon, dass er dort den Unterschied macht. Seit er dort ist, sieht man das ganz klar."

Bei genauerer Betrachtung der Qualifying-Daten fallen zwei Dinge auf. Erstens: Norris fuhr in Q1 und Q2 nur je einen Run, weil seine Zeiten auch so ausreichend waren, um es in die jeweils nächste Runde zu schaffen. Selbst Piastri und Verstappen, die sich diesen Luxus ebenfalls leisten hätten können, gingen in beiden Segmenten ein zweites Mal raus. Womöglich hatten sie durch die kürzeren Unterbrechungen zwischen ihren Runs ein marginal besseres Gespür dafür, wie sich der Grip der Strecke veränderte.