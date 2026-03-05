Formel 1 - Lewis Hamilton bestätigt neuen Film: "Arbeiten am Drehbuch"

Mit Produzent Jerry Bruckheimer und Regisseur Joseph Kosinski habe es ein "erstes Meeting Ende des vergangenen Jahres gegeben, wir haben über verschiedene Ideen gesprochen, über unterschiedliche Richtungen, in die wir mit dem Drehbuch gehen könnten. Es ist wirklich aufregend", so Hamilton.

Der erste Formel-1 -Film mit Brad Pitt war an den Kino-Kassen ein großer Erfolg. Daher ist bereits ein zweiter Film in Planung. Das hat Lewis Hamilton , der als Co-Produzent am ersten Teil beteiligt war, bestätigt.

Nach dem Erfolg des Formel-1-Films mit Brad Pitt nimmt bereits die Fortsetzung Gestalt an: Dies hat Lewis Hamilton nun angekündigt. "Ja, wir arbeiten bereits am ersten Drehbuch", sagte der Rekordweltmeister, der als Co-Produzent am ersten Teil mitwirkte, der Ende des Monats sogar bei den Oscars eine Rolle spielt.

Lewis Hamilton: "Werden uns Zeit nehmen"

Teil eins kam im vergangenen Sommer in die Kinos, bei den Oscars am 15. März ist das Actiondrama nun in drei Kategorien nominiert, unter anderem als Bester Film. Hamilton weiß allerdings um die Tücken einer Fortsetzung. "Die sind ja oft nicht unbedingt großartig", sagte er: "Wir werden uns Zeit nehmen und sicherstellen, dass wir es genau so hinbekommen, wie es sein muss."

Eine eigene Rolle im Film strebt der Engländer aber weiterhin nicht an. "Ich habe nicht den großen Drang, vor der Kamera zu stehen, es gab tatsächlich ein paar Gelegenheiten dazu", sagte er: "Ich bewundere Schauspieler wirklich, und ich weiß nicht, ob ich darin besonders gut wäre."

Er wirke lieber "im Hintergrund. Ich plane, eine Menge verschiedener TV-Sendungen, Dokumentationen und Filme zu produzieren. Ich habe viel in der Pipeline, deshalb werde ich mich wahrscheinlich eher darauf konzentrieren."