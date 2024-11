Formel 1: Lewis Hamilton sorgt mit Senna-Tribut für Gänsehaut

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat die Fans im Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo in Ekstase versetzt.

In einem schneeweißen Rennanzug und mit brasilianischer Flagge drehte der Brite am Sonntag einige Runden in einem Boliden seines Idols Ayrton Senna - und war anschließend sichtlich emotional.

"Es war die größte Ehre meiner Karriere", sagte er. Hamilton durfte im Rahmen des 30-jährigen Gedenkens an Motorsport-Legende Senna einen McLaren MP4/5B pilotieren. Mit dem Wagen hatte sich sein brasilianisches Vorbild 1990 zum Champion gekrönt.

"Ich hab meine Kindheit wiedererlebt. Diesen Sound zu hören - ich kann nicht glauben, dass ich die Chance hatte, damit zu fahren", gestand Hamilton. Eigentlich hätte er bereits am Samstag auf die Strecke gehen sollen. Weil wegen des schlechten Wetters das Qualifying auf den Renntag verschoben wurde, musste aber auch Hamiltons Demo-Run verlegt werden.

1994 war Senna bei einem Rennunfall in Imola verstorben, in Sao Paulo ist der dreimalige Weltmeister aber immer noch allgegenwärtig. Nach einem enttäuschenden Qualifying, in dem Hamilton nur 16. wurde, waren die besonderen Runden eine willkommene Abwechslung für den 39-Jährigen.