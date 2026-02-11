Die offiziellen Testfahrten der Formel 1 haben begonnen - und Max Verstappen machte einen hervorragenden Eindruck. Bei Mercedes hingegen ist man erstaunt und besorgt zugleich.

Weltmeister Lando Norris landet ganz vorne, Max Verstappens Auftritt beeindruckt - und Mercedes zeigt erstmals Schwächen: Die etablierten Kräfte der Formel 1 standen am ersten Tag der offiziellen Tests in Bahrain auf unterschiedliche Weise im Mittelpunkt. Nico Hülkenberg sammelte im Audi wertvolle Kilometer, es war ein ordentlicher Auftakt für das neue Werksteam, das einen komplett überholten Boliden auf die Strecke brachte.

Die schnellste Runde gehörte am Ende des Tages Norris im McLaren, in 1:34,669 Minuten umrundete er den Wüstenkurs. Der Blick auf die Zeitentabelle ist bei den frühen Tests traditionell aber wenig aussagekräftig, der Mittwoch brachte ohnehin eine recht langsame Session. Den insgesamt stärksten Eindruck machte überraschend Verstappen, der im vergangenen Jahr seinen Titel an Norris verloren hatte.

Der Red Bull mit dem erstmals in Eigenregie mit Unterstützung von Ford entwickelten Motor lief und lief, am Ende des Tages hatte Verstappen 138 Runden absolviert und auch die zweitbeste Zeit vorzuweisen. Die Konkurrenz beobachtete den Auftritt des Niederländers genau - und formulierte schon ein paar Sorgen.

"Sie können viel mehr Energie auf den Geraden abgeben als alle anderen", wurde Mercedes-Chef Toto Wolff von "Motorsport-Magazin.com" zitiert: "Ich spreche da von einer Sekunde pro Runde über aufeinanderfolgende Runden." Mercedes sei dazu derzeit nicht in der Lage.