- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport

Formel 1: Max Verstappen frustriert wegen neuer Regeln - Karriereende als Folge?

  • Aktualisiert: 13.02.2026
  • 06:17 Uhr
  • SID

Max Verstappen zerlegt die neuen Formel-1-Boliden verbal nach allen Regeln der Kunst. Treiben ihn die neuen Regularien sogar zum Rücktritt?

Mit beißender Kritik hat der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen auf die neuen Vorschriften für die Boliden in der Königsklasse des Motorsports reagiert. "Es fühlt sich nicht mehr wie Formel 1 an, eher wie Formel E auf Steroiden", sagte der niederländische Red-Bull-Pilot am Donnerstag in einer Medienrunde am Rande der Testfahrten in Bahrain über die grundlegenden Veränderungen des Reglements für Motoren und Chassis.

Einen Tag nach seinen 136 Proberunden am Golf bemühte sich der 28-Jährige nicht annähernd um eine Verschleierung seiner Abneigung gegen die neuen Modelle. "Als Fahrer genieße ich es, Vollgas zu fahren, aber ich will auch realistisch sein: Im Moment kann man so nicht fahren. Vieles, was man macht, hat massive Auswirkungen auf die Energieseite. Für mich ist das nicht Formel 1. Vielleicht ist es dann besser, Formel E zu fahren - dort geht es nur um Energie, Effizienz und Management", erläuterte Verstappen seinen Frust.

- Anzeige -
- Anzeige -

Schmeißt Verstappen sogar hin?

In seiner Verärgerung kokettierte der Oranje-Star nach Angaben der "Bild"-Zeitung in einem späteren "Sky"-Interview sogar mit einem zeitnahen Rückzug aus der Formel 1. Das neue Reglement sei kein Anreiz, sagte Verstappen, "noch viel länger weiterzumachen. Wenn das Fahren keinen Spaß mehr macht, denkt man über Alternativen nach. Wenn man schon alles gewonnen hat, bieten sich viele andere spannende Dinge an, die man machen könnte".

- Anzeige -
Weitere News und Videos
Selten am Donnerstag: Antonelli fährt im Mercedes raus
News

Formel 1: Leclerc am schnellsten - Mercedes rollt kaum

  • 12.02.2026
  • 17:18 Uhr
Schon wieder gut unterwegs: Max Verstappen
News

Verstappen bei Testfahrten stark - Mercedes mit Sorgen

  • 11.02.2026
  • 17:59 Uhr
Keine Lust auf Spielchen: Toto Wolff
News

Vor Testfahrten: Motoren-Zoff in der Formel 1

  • 10.02.2026
  • 12:31 Uhr
Freddie Slater wird Teil der Audi-Familie
News

Formel 1: Audi holt Briten Slater ins Junioren-Programm

  • 26.01.2026
  • 12:00 Uhr
The Ferrari SF-26 Formula 1 car takes its first meters on track at Fiorano circuit before the official presentation. The new red single-seater rolls out from the pit lane onto the private test circ...

F1-Lackierungen für 2026: Ferrari mit neuem Design

  • Galerie
  • 24.01.2026
  • 12:28 Uhr
Alex Palou verliert den Streit mit McLaren
News

Streit mit Palou: McLaren erhält Millionen-Entschädigung

  • 23.01.2026
  • 15:56 Uhr
Rückschlag für Williams
News

Williams lässt Formel 1-Test in Barcelona aus

  • 23.01.2026
  • 15:39 Uhr
Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton mit ernsten Mienen
News

Formel 1: Ferrari präsentiert neuen Boliden - "Neue Ära"

  • 23.01.2026
  • 13:58 Uhr
Formel-1-Experte Ralf Schumacher
News

Schumacher zu Audis WM-Ziel: "Man darf optimistisch sein"

  • 22.01.2026
  • 06:03 Uhr
imago images 1069920319
News

"Anfang einer langen Reise" - Hülkenberg startet mit Audi

  • 21.01.2026
  • 06:59 Uhr