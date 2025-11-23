Formel 1 - Max Verstappen triumphiert in Las Vegas - McLaren droht Disqualifikation

Weltmeister Max Verstappen hat im engen Titelrennen der Formel 1 zurückgeschlagen und den Grand Prix von Las Vegas souverän gewonnen.

Im Red Bull feierte der Niederländer seinen sechsten Saisonsieg, mit dem er den Rückstand in der WM auf Lando Norris auf nun 42 Punkte reduzierte. Zum ganz großen Angriff auf die Spitze reichte es aber nicht, weil der Engländer als Zweiter nach einem ganz schwachen Start Schadensbegrenzung betrieb. Dritter wurde George Russell im Mercedes.

"Es ist noch immer ein riesiger Abstand, aber wir versuchen immer, das Maximum herauszuholen", sagte Verstappen beim Siegerinterview vor dem Bellagio Fountain: "Wir halten an dieser Herangehensweise fest, und in Abu Dhabi werden wir sehen, wo wir stehen." Norris hörte dem Weltmeister grinsend zu und räumte ein, anfangs "etwas zu motiviert" gewesen zu sein und "einen Fehler gemacht" zu haben. "Trotzdem", betonte er, "ist es ein gutes Ergebnis, gute Punkte. Ich bin nicht zu sehr enttäuscht."

Das Problem: McLaren droht wegen übermäßigen Verschleißes der Bodenplatten eine Disqualifikation. Das würde den Titelkampf noch einmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Das wurde nach dem Rennen bekannt.

Sollten die Unterboden tatsächlich zu stark abgenutzt sein, wären die McLaren raus und ohne Punkte. Vergleichbare Fälle gab es bereits in dieser Saison.

Verstappen hat nun nur noch zwei Rennen und einen Sprint, um den McLaren-Piloten Norris noch von der WM-Spitze zu verdrängen. Der formschwächste unter den drei Titelanwärtern bleibt Oscar Piastri: Der Australier wurde Vierter und verlor weitere Punkte auf Norris. Er liegt nun 30 Punkte hinter seinem Teamkollegen. Nico Hülkenberg (Emmerich/Sauber) überzeugte als Neunter vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Ferrari), der vom letzten Startplatz auf Rang zehn vorfuhr.