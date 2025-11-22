- Anzeige -
- Anzeige -
Formel 1

Formel 1 in Las Vegas: Norris brilliert in Regen-Quali - Dämpfer für Piastri

  • Aktualisiert: 22.11.2025
  • 08:26 Uhr
  • SID

Im chaotischen Qualifying von Las Vegas darf sich der WM-Führende über die Pole freuen, sein Teamkollege hat dagegen weniger Grund zur Freude.

Lando Norris hat sich im chaotischen Qualifying von Las Vegas die Pole Position fürs drittletzte Saisonrennen der Formel 1 gesichert. Der WM-Führende aus England setzte sich im McLaren bei äußerst schlechten Bedingungen mit Regen und Kälte vor Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Carlos Sainz (Spanien/Williams) durch.

"Es war unglaublich stressig. Ich wusste nicht, ob jemand noch eine Runde zusammenbekommen würde nach mir. Es ist so rutschig und schwierig", sagte Norris: "Das Team hat einen super Job gemacht, es schmeckt besonders süß und gut."

Verstappen, der noch auf den WM-Titel hofft, sagte: "Im Nassen macht es keinen Spaß, normalerweise mag ich das, aber hier ist es wie auf Eis. Es dauert länger, die Reifen ins Fenster zu bekommen. Es hat einfach nicht gelangt, um den ersten Platz zu kämpfen."

- Anzeige -
- Anzeige -

Dämpfer für Piastri im Titelrennen

Norris' Teamkollege Oscar Piastri kassierte einen Dämpfer im Titelrennen. Der Australier wurde nur Fünfter. Für Norris war es die siebte Pole des Jahres und die 16. seiner Karriere. Vor dem 22. von 24 Saisonrennen am Sonntag (5.00 Uhr/Sky) führt Norris in der WM mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und 49 auf Verstappen.

"Es gab ein paar Dinge vom Ablauf her, die nicht so geklappt haben, wie ich es mir gewünscht hätte. Es war mehr drin", sagte Piastri, der bei seiner letzten Runde zunächst wegen einer Gelben Flagge das Tempo verringern musste und sich dann selbst einen Fehler bei der Einfahrt in Kurve 14 leistete. "Ich glaube dennoch, dass wir ein gutes Rennen haben können", fügte er an.

Eine weitere große Enttäuschung erlebte Lewis Hamilton im Ferrari: Der Rekordweltmeister, dessen erste Saison bei der Scuderia überhaupt nicht nach Plan verläuft, schied bereits im ersten Teil des Qualifyings aus und wird vom letzten Platz aus starten müssen. Der Deutsche Nico Hülkenberg (Emmerich) fuhr im Sauber den elften Startplatz ein.

- Anzeige -
Mehr Formel-1-News
McLaren-Fahrer Oscar Piastri im Formel-1-Fahrerlager
News

Ecclestone-Zitat bei Piastri: Missgeschick oder brisanter Seitenhieb?

  • 22.11.2025
  • 04:48 Uhr
Bestzeit im dritten Training: George Russell
News

Russell fährt Bestzeit im dritten Training

  • 22.11.2025
  • 02:46 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 heute live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 21.11.2025
  • 15:52 Uhr
Stets offen für ein gutes Geschäft: Toto Wolff
News

Formel 1: Wolff verkauft Mercedes-Anteile

  • 21.11.2025
  • 13:09 Uhr
Rote Flaggen hinter Norris in Las Vegas
News

Formel 1: Erneut Gully-Ärger in Las Vegas

  • 21.11.2025
  • 07:08 Uhr
Lando Norris in den Straßen von Las Vegas
News

Norris mit Problemen zum Auftakt in Las Vegas

  • 21.11.2025
  • 02:43 Uhr
Mick Schumacher in Katar
News

Experte deutlich: "Mick sollte den Traum F1 endgültig abhaken"

  • 20.11.2025
  • 22:47 Uhr
Das britische Gericht hat die Klage von Felipe Massa angenommen
News

Crashgate-Prozess: Felipe Massa erzielt wichtigen Erfolg vor britischem Gericht

  • 20.11.2025
  • 14:53 Uhr
Norris steht dicht vor dem Titelgewinn
News

"Härtestes Rennen": Norris vorsichtig vor Las Vegas

  • 20.11.2025
  • 11:16 Uhr
Max Verstappen im Gespräch mit Oscar Piastri
News

Max Verstappen findet den Piastri-Absturz "sehr bizarr"

  • 20.11.2025
  • 10:43 Uhr