Im chaotischen Qualifying von Las Vegas darf sich der WM-Führende über die Pole freuen, sein Teamkollege hat dagegen weniger Grund zur Freude.

Lando Norris hat sich im chaotischen Qualifying von Las Vegas die Pole Position fürs drittletzte Saisonrennen der Formel 1 gesichert. Der WM-Führende aus England setzte sich im McLaren bei äußerst schlechten Bedingungen mit Regen und Kälte vor Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Carlos Sainz (Spanien/Williams) durch.

"Es war unglaublich stressig. Ich wusste nicht, ob jemand noch eine Runde zusammenbekommen würde nach mir. Es ist so rutschig und schwierig", sagte Norris: "Das Team hat einen super Job gemacht, es schmeckt besonders süß und gut."

Verstappen, der noch auf den WM-Titel hofft, sagte: "Im Nassen macht es keinen Spaß, normalerweise mag ich das, aber hier ist es wie auf Eis. Es dauert länger, die Reifen ins Fenster zu bekommen. Es hat einfach nicht gelangt, um den ersten Platz zu kämpfen."