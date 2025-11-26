- Anzeige -
- Anzeige -
Formel 1

Formel 1 - Aston Martin: Adrian Newey steigt zum Teamchef auf

Neue Rolle für Adrian Newey bei Aston Martin: Wie der Rennstall aus Silverstone am Mittwoch mitteilte, steigt der Star-Designer ab der kommenden Saison zum Teamchef auf.

Andy Cowell, der zuletzt als CEO und Teamchef fungiert hatte, übernimmt hingegen die neu geschaffene Rolle des Chief Strategy Officers.

Newey, der im vergangenen Jahr überraschend von Red Bull zu Aston Martin gewechselt war, soll neben seiner neuen Funktion als Teamchef auch "das technische Team leiten, einschließlich des Rennbetriebs", heißt es in der Mitteilung des Rennstalls. Mit den "strategischen Veränderungen" wollen die Briten sicherstellen, "dass das Team gut vorbereitet ist, um 2026 seine kollektiven Stärken ausspielen zu können".

Ab 2026 greift ein neues Reglement mit neuen Autos, die Kräfteverhältnisse könnten sich also ändern. Newey war verpflichtet worden, um den britischen Rennstall in den kommenden Jahren in die Spitze der Formel 1 zu führen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Formel 1: Charles Leclerc ist verlobt - Hund hilft bei Antrag

- Anzeige -

"In den letzten neun Monaten habe ich großartige individuelle Talente in unserem Team gesehen. Ich freue mich darauf, diese zusätzliche Rolle zu übernehmen", sagte Newey: "Wir wollen uns in die bestmögliche Position bringen, um 2026 konkurrenzfähig zu sein." Man stehe, so Newey, mit Aston Martin vor "erheblichen Herausforderungen durch die neuen Vorschriften" und "vor einer völlig neuen Situation".

News und Videos zur Formel 1
Fotomontage: Der Aston Martin AMR25 und Formel-1-Designer Adrian Newey
News

Überraschung: Aston Martin macht Adrian Newey zum Formel-1-Teamchef!

  • 26.11.2025
  • 17:55 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 26.11.2025
  • 15:44 Uhr
Mick Schumacher am Rande der WEC Anfang November
News

Schumacher sieht die Tür zur Formel 1 weiter geöffnet

  • 25.11.2025
  • 18:27 Uhr
Lewis Hamilton (r.) und Charles Leclerc
News

Kommentar: So darf Hamilton nicht abtreten

  • 25.11.2025
  • 13:27 Uhr
imago images 1069500412
News

F1-Star duelliert sich mit fahrerlosem Mercedes

  • 25.11.2025
  • 12:32 Uhr
FORMULE 1 : Grand prix de Las vegas - Course - 23 11 2025 4 Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team (GBR) MCL39 Mercedes during the 2025 Formula One Las Vegas Grand Prix, 22th round of the 2025 Formula ...
News

So wird Norris schon in Katar F1-Weltmeister

  • 25.11.2025
  • 10:43 Uhr
McLaren-Fahrer Lando Norris in der Pressekonferenz von Las Vegas 2025
News

Zwischen Schock und Spott: So reagiert das Netz auf das McLaren-Debakel

  • 24.11.2025
  • 07:58 Uhr
Im WM-Kampf unter Druck: Lando Norris
News

Das Formel-1-Reife(n)zeugnis des SID: Las Vegas

  • 24.11.2025
  • 05:33 Uhr
imago images 1069491388
News

Kommentar: Jetzt zeigt sich, ob Norris ein Champion ist

  • 23.11.2025
  • 14:08 Uhr
Bei McLaren wurde wohl ein Regelverstoß festgestellt
News

McLaren-Desaster: Norris und Piastri disqualifiziert

  • 23.11.2025
  • 12:42 Uhr