Neue Rolle für Adrian Newey bei Aston Martin: Wie der Rennstall aus Silverstone am Mittwoch mitteilte, steigt der Star-Designer ab der kommenden Saison zum Teamchef auf.

Andy Cowell, der zuletzt als CEO und Teamchef fungiert hatte, übernimmt hingegen die neu geschaffene Rolle des Chief Strategy Officers.

Newey, der im vergangenen Jahr überraschend von Red Bull zu Aston Martin gewechselt war, soll neben seiner neuen Funktion als Teamchef auch "das technische Team leiten, einschließlich des Rennbetriebs", heißt es in der Mitteilung des Rennstalls. Mit den "strategischen Veränderungen" wollen die Briten sicherstellen, "dass das Team gut vorbereitet ist, um 2026 seine kollektiven Stärken ausspielen zu können".

Ab 2026 greift ein neues Reglement mit neuen Autos, die Kräfteverhältnisse könnten sich also ändern. Newey war verpflichtet worden, um den britischen Rennstall in den kommenden Jahren in die Spitze der Formel 1 zu führen.