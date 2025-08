Formel 1: McLaren-Duo dominiert im Ungarn-Training

Keine Überraschung im Freitagstraining zum Großen Preis von Ungarn: Die WM-Anwärter von McLaren haben zum Auftakt des Rennwochenendes am Hungaroring wie so oft in dieser Saison den Ton angegeben. Der WM-Zweite Lando Norris setzte in 1:15,624 Minuten die Tagesbestzeit, Gesamtspitzenreiter Oscar Piastri lag allerdings bemerkenswerte 0,291 Sekunden dahinter auf Rang zwei.

Ihr erster Verfolger im Titelrennen, der viermalige Champion Max Verstappen, suchte hingegen noch verzweifelt die richtige Abstimmung: Der Red-Bull-Pilot wurde nur 14. mit mehr als einer Sekunde Rückstand. "Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe überhaupt keine Balance", funkte Verstappen frustriert. Zu allem Überfluss musste er sich nach der Einheit bei den Rennkommissaren verantworten, weil er im FP2 einen weißen Gegenstand aus dem Cockpit warf, der auf der Strecke liegen blieb - allem Anschein nach handelte es sich um ein Handtuch.

Annähernd folgen konnte den Boliden des Konstrukteurs-Weltmeisters McLaren am ehesten Charles Leclerc, der Ferrari-Pilot aus Monaco belegte mit 0,399 Sekunden Rückstand auf Norris Rang drei. Rekordweltmeister und Ungarn-Rekordsieger Lewis Hamilton im zweiten Ferrari wurde Sechster (+0,705).

Das Mercedes-Team, das nach mehreren schwachen Rennen wieder ein altes Modell der Hinterradaufhängung einsetzt, machte zunächst keinen nennenswerten Sprung nach vorn: George Russell wurde Siebter, Teamkollege Kimi Antonelli Zehnter.

Nico Hülkenberg, der im FP1 für Nachwuchsfahrer Paul Aron (Estland) Platz gemacht hatte, belegte im Sauber den zwölften Rang (+1,056).

Ebenfalls in der ersten Einheit gefehlt hatte Ex-Weltmeister Fernando Alonso wegen einer Behandlung. Der mit seinen 44 Jahren mit Abstand älteste Pilot im Feld erreichte trotz einer Rückenverletzung mit seinem Aston Martin den guten fünften Platz hinter Teamkollege Lance Stroll. Der Spanier Alonso würde beim Grand Prix in Ungarn, wo er 2003 seinen ersten von 32 Siegen gefeiert hatte, bereits zum 22. Mal am Start stehen.

Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) steigt auf dem Hungaroring das 14. Saisonrennen, das letzte vor der Sommerpause. Der Australier Piastri hat in der WM 16 Punkte Vorsprung auf den Briten Norris, Verstappen liegt 81 Zähler hinter der Spitze.