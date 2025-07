Formel 1: Max Verstappen bestätigt, dass er auch 2026 für Red Bull fährt

Vor dem Grand Prix in Budapest setzt der Niederländer sämtlichen Spekulationen um seine Zukunft ein Ende. Max Verstappen hat die letzten Zweifel beseitigt und bestätigt, dass er in der Formel-1-Saison 2026 weiterhin für Red Bull an den Start gehen wird. "Ich denke, es ist an der Zeit, diese ganzen Gerüchte zu beenden", sagt er vor dem Rennen in Budapest. "Für mich war es sowieso immer ziemlich klar, dass ich bleibe." Trotzdem stand der viermalige Weltmeister in den vergangenen Wochen im Zentrum zahlreicher Gerüchte. Vor allem über einen Wechsel zu Mercedes wurde häufig gesprochen, nachdem George Russell bestätigt hatte, dass sein Arbeitgeber mit Verstappen sprechen würde. Red Bull Racing: Helmut Marko bestätigt Verbleib von Max Verstappen

Verstappen bleibt, jetzt ist Red Bull gefordert - ein Kommentar Verstappen besitzt zwar einen Vertrag mit Red Bull bis Ende 2028, dieser enthält jedoch verschiedene Ausstiegsklauseln, die rund um die Sommerpause greifen könnten. Wie "Motorsport-Total.com" bereits berichtete, war eine dieser Klauseln offenbar daran geknüpft, ob Verstappen in den Top 3 der Fahrerwertung steht - was durch seinen vierten Platz in Belgien nun definitiv der Fall ist.

Zieht Mercedes jetzt nach? Ein Wechsel zur Saison 2026 galt ohnehin als deutlich unwahrscheinlicher als zur Saison 2027, wenn sich das neue Reglement besser einschätzen lässt. Dennoch hatte Verstappen sich zuletzt stets bedeckt gehalten, wenn es um konkrete Aussagen zu seinem Cockpit für 2026 ging. Doch im Vorfeld des Großen Preises von Ungarn machte er nun erstmals klar: Er bleibt. "Ich habe dazu nie wirklich etwas gesagt, weil ich mich einfach darauf konzentriert habe, mit dem Team darüber zu sprechen, wie wir die Performance verbessern können - und auch über Ideen für das kommende Jahr", so Verstappen. "Deshalb gab es meinerseits eigentlich nie etwas hinzuzufügen." Auch im Team habe immer die Meinung geherrscht, Verstappen würde auch über 2025 hinaus bleiben. "Wir haben ja ständig über das Auto gesprochen. Wenn man nicht bleiben will, dann hört man auch auf, über solche Dinge zu reden. Und das habe ich nie getan", sagt er. Mit Verstappens langfristigem Bekenntnis ist nun der Ball bei Mercedes, was die Vertragsverlängerungen mit George Russell und Nachwuchsfahrer Andrea Kimi Antonelli betrifft. Beide Verhandlungen lagen bislang auf Eis, da Mercedes zunächst Klarheit über Verstappens Zukunft haben wollte.

Neue Spekulationen im kommenden Jahr Aber: Das war nur die Bestätigung für 2026, was danach folgt, steht wieder auf einem anderen Blatt. In einem Jahr wissen alle auch genau, wer die Hausaufgaben für das neue Reglement im kommenden Jahr am besten gemacht hat, sodass eine Wechselentscheidung deutlich einfacher fallen könnte. Auf die Frage, ob er mit einer ähnlich intensiven Medienberichterstattung in zwölf Monaten rechne, sagt Verstappen: "Ich weiß es nicht. Wenn du mir die Frage nächstes Jahr stellst, dann ja - und dann wird es wieder Spekulationen geben." "Aber ich spreche nie darüber, weil mich mehr die Performance interessiert. Deshalb sage ich auch nie etwas darüber, was genau in meinem Vertrag steht", so der Niederländer.

