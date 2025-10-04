Anzeige
Großer Preis von Singapur

Formel 1: Mercedes-Pilot George Russell holt Pole Position vor Max Verstappen und Oscar Piastri

  • Aktualisiert: 04.10.2025
  • 17:31 Uhr
  • SID

George Russell gewinnt das Qualifying beim großen Preis von Singapur. Die Kandidaten im Meisterschaftsrennen reihen sich direkt hinter dem Mercedes-Piloten ein.

George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Singapur gesichert.

Der Engländer verwies im Mercedes Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und den WM-Führenden Oscar Piastri (Australien/McLaren) auf die Plätze, es war die siebte Pole Position für Russell in seiner Formel-1-Karriere und die zweite in diesem Jahr.

Für Lando Norris (England/McLaren) verlief das Qualifying enttäuscht. Der WM-Zweite kam nicht über den fünften Platz hinaus, er muss somit im 18. Saisonrennen am Sonntag (ab 14.00 Uhr im Liveticker) eine Aufholjagd hinlegen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Fahrerwertung der Formel 1

  • Der Rennkalender der Formel 1

Anzeige
Anzeige

Lewis Hamilton und Charles Leclerc im Mittelfeld

Vor ihm landete auch Kimi Antonelli (Italien) im zweiten Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) fuhren auf die Plätze sechs und sieben.

Nico Hülkenberg (Emmerich) holte sich im Sauber den elften Startplatz. Davor platzierten sich Isack Hadjar (Frankreich/Racing Bulls), Oliver Bearman (England/Haas) und Altmeister Fernando Alonso (Spanien/Aston Martin).

Mehr News und Videos
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 04.10.2025
  • 16:17 Uhr
Im Training an der Spitze: Max Verstappen
News

Verstappen mit Bestzeit im dritten Training

  • 04.10.2025
  • 12:50 Uhr
Seit Juli ohne Formel-1-Job: Christian Horner
News

Horner vor Comeback? Er "ruft so ziemlich jeden Teambesitzer an"

  • 04.10.2025
  • 11:54 Uhr
Lando Norris nach der Kollision in der Boxengasse mit kaputtem Frontflügel
News

Sportkommissare sprechen Ferrari schuldig für "Unsafe Release"

  • 03.10.2025
  • 19:04 Uhr
Oscar Piastri in Singapur ganz vorne
News

Piastri im Training vorne - Rote Flaggen machen Probleme

  • 03.10.2025
  • 16:26 Uhr
imago images 1067288675
News

F1-Überraschung: Alonso Schnellster - McLaren schwächelt

  • 03.10.2025
  • 12:47 Uhr
Verstappen ist auch mit Dach erfolgreich
News

Verstappen über seine Nürburgring-Pläne: "Weiß es selbst nicht"

  • 03.10.2025
  • 05:32 Uhr
Zuletzt wieder in Jubelpose: Max Verstappen
News

Verstappen sieht sich weiter in der Außenseiterrolle

  • 02.10.2025
  • 16:54 Uhr
Max Verstappens Nordschleifen-Zukunft hängt von der Komplexität des F1-Reglements 2026 zusammen
News

Fährt Verstappen die 24h Nürburgring 2026? Davon hängt es jetzt ab

  • 02.10.2025
  • 16:21 Uhr
Roscoe war treuer Begleiter des F1-Stars
News

Hamilton: Roscoe war "das Wichtigste in meinem Leben"

  • 02.10.2025
  • 15:38 Uhr