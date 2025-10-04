George Russell gewinnt das Qualifying beim großen Preis von Singapur. Die Kandidaten im Meisterschaftsrennen reihen sich direkt hinter dem Mercedes-Piloten ein.

George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Singapur gesichert.

Der Engländer verwies im Mercedes Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und den WM-Führenden Oscar Piastri (Australien/McLaren) auf die Plätze, es war die siebte Pole Position für Russell in seiner Formel-1-Karriere und die zweite in diesem Jahr.

Für Lando Norris (England/McLaren) verlief das Qualifying enttäuscht. Der WM-Zweite kam nicht über den fünften Platz hinaus, er muss somit im 18. Saisonrennen am Sonntag (ab 14.00 Uhr im Liveticker) eine Aufholjagd hinlegen.