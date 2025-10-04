Formel 1: Christian Horner vor Comeback? Er "ruft so ziemlich jeden Teambesitzer an"

Am Rande des Singapur-GP plaudert ein Teamchef die angeblichen Comeback-Pläne von Christian Horner aus. Den ehemaligen Red-Bull-Teamchef Christian Horner zieht es offenbar magisch zurück in die Formel 1. Der Brite, der nach seinem Aus beim Rennstall von Weltmeister Max Verstappen laut "BBC"-Informationen eine Abfindung in Höhe von 60 Millionen Euro erhalten hat, rufe derzeit "so ziemlich jeden Teambesitzer" an, sagte Aston-Martin-Teamchef Andy Cowell am Rande des Großen Preises von Singapur (So. ab 14 Uhr im LIVETICKER). Cowell dementierte umgehend alle Gerüchte, der 51-jährige Horner würde zu Aston Martin wechseln. "Ich kann klar sagen, dass es keine Pläne für eine zukünftige Beteiligung von Christian in operativer oder Investment-Funktion gibt", sagte der 56-Jährige.

Anzeige

Anzeige

Alpine-Boss dementiert Gerüchte um Horner Auch Alpine-Geschäftsführer Steve Nielsen dementierte, dass Horner seinem Team beitreten könnte: "Es ist nicht wahr, dass Christian zu Alpine kommt." Dann setzte er süffisant hinzu: "Aber das heißt nicht, dass es nicht passieren wird - schließlich ist das die Formel 1." Williams-Teamchef James Vowles warf ein, es wäre "dumm", nicht mit Horner zu sprechen, wenn er anrufen würde, aber das wäre "auch schon alles".

Anzeige

Anzeige

Am Donnerstag hatte Haas-Teamchef Ayao Komatsu bereits erklärt, dass Horner, der vor knapp drei Monaten von Red Bull entlassen worden war, das kleine amerikanische Team wegen einer neuen Rolle kontaktiert habe. Horner war im Alter von nur 31 Jahren bei Red Bull zum jüngsten Teamchef der Formel 1 aufgestiegen. Er führte den Rennstall des Getränkeherstellers kontinuierlich an die Spitze, mit Top-Pilot Sebastian Vettel gewann Red Bull von 2010 bis 2013 die Fahrer- und die Konstrukteurs-WM, mit Verstappen übernahm der Rennstall ab 2021 wieder das Zepter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen