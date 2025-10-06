Fernando Alonso kritisierte Isack Hadjars Verteidigung beim Grand Prix von Singapur 2025 - und bekam prompt Konter: Der 21-jährige Franzose nannte den Formel-1-Veteranen "griesgrämig". Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso musste Isack Hadjar während des Formel-1-Rennens auf dem Marina Bay Circuit gleich zweimal überholen - zunächst in Runde drei um Platz acht, als er sich in der Haarnadelkurve innen vorbeibremste, und dann erneut in Runde 37 um Platz 13, als der Racing-Bulls-Fahrer mit einem vermuteten Motorproblem kämpfte und kaum aus Kurve 3 herauskam. ran racing DTM auf Joyn Alonso war mit dem Verhalten des Youngsters unzufrieden und bezeichnete ihn über Funk sarkastisch als "den Helden des Rennens", nachdem er zwei Runden lang hinter dem angeschlagenen Racing-Bulls-Auto festgesteckt hatte - was ihn rund fünf Sekunden kostete.

"Ich meine, ich habe ihn nicht von der Strecke gedrängt", stellte Hadjar nach dem Rennen gegenüber den Medien klar. "Ich bin sauber gefahren. Wenn ihm das Duell keinen Spaß gemacht hat, dann ist er wirklich griesgrämig, und da kann ich nichts für ihn tun."

Später rudert Alonso teilweise zurück Alonso äußerte sich später differenzierter als im Eifer des Gefechts, bekräftigte jedoch seine Kritik an Hadjar: "Ich glaube, er hatte ein kleines Motorproblem, soweit ich verstanden habe - auf den Geraden war er langsam", sagte der 44-Jährige. Und weiter: "Manchmal muss man wissen, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann nicht, denn das Endergebnis des Rennens kann dadurch für beide schlechter werden - sicher aber für ihn." Er fügte an: "Also ja, ich denke, es war ein unnötiges Risiko. Aber ich verstehe, das ist Singapur, da muss man hart kämpfen, und er hat sein Bestes gegeben. Trotzdem haben wir definitiv Zeit verloren."

