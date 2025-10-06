Anzeige
Formel 1

Formel 1: Alonso und Hadjar mit Wortgefecht in Singapur

  • Aktualisiert: 06.10.2025
  • 07:06 Uhr
  • Motorsport-Total

Fernando Alonso kritisierte Isack Hadjars Verteidigung beim Grand Prix von Singapur 2025 - und bekam prompt Konter: Der 21-jährige Franzose nannte den Formel-1-Veteranen "griesgrämig".

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso musste Isack Hadjar während des Formel-1-Rennens auf dem Marina Bay Circuit gleich zweimal überholen - zunächst in Runde drei um Platz acht, als er sich in der Haarnadelkurve innen vorbeibremste, und dann erneut in Runde 37 um Platz 13, als der Racing-Bulls-Fahrer mit einem vermuteten Motorproblem kämpfte und kaum aus Kurve 3 herauskam.

Alonso war mit dem Verhalten des Youngsters unzufrieden und bezeichnete ihn über Funk sarkastisch als "den Helden des Rennens", nachdem er zwei Runden lang hinter dem angeschlagenen Racing-Bulls-Auto festgesteckt hatte - was ihn rund fünf Sekunden kostete.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

"Ich meine, ich habe ihn nicht von der Strecke gedrängt", stellte Hadjar nach dem Rennen gegenüber den Medien klar. "Ich bin sauber gefahren. Wenn ihm das Duell keinen Spaß gemacht hat, dann ist er wirklich griesgrämig, und da kann ich nichts für ihn tun."

Anzeige

Später rudert Alonso teilweise zurück

Alonso äußerte sich später differenzierter als im Eifer des Gefechts, bekräftigte jedoch seine Kritik an Hadjar: "Ich glaube, er hatte ein kleines Motorproblem, soweit ich verstanden habe - auf den Geraden war er langsam", sagte der 44-Jährige.

Und weiter: "Manchmal muss man wissen, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann nicht, denn das Endergebnis des Rennens kann dadurch für beide schlechter werden - sicher aber für ihn."

Er fügte an: "Also ja, ich denke, es war ein unnötiges Risiko. Aber ich verstehe, das ist Singapur, da muss man hart kämpfen, und er hat sein Bestes gegeben. Trotzdem haben wir definitiv Zeit verloren."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wie Alonso auf den Kommentar reagierte

Als Alonso auf Hadjars Kommentar über seine "Griesgrämigkeit" angesprochen wurde, spielte er den Konflikt herunter: "Einige Manöver mit 300 km/h in Singapur sind schon etwas grenzwertig, aber jeder fährt, wie er will, und es gab keine Berührung - also alles gut. Sie haben ein sehr schnelles Auto, aber nicht viele Punkte, also ist das eher ihr Problem."

Tatsächlich liegt Racing Bulls mit 72 Punkten derzeit vor Aston Martin (68) auf Platz sechs der Konstrukteurswertung. Auch im Fahrerduell hat Hadjar mit 39 Zählern die Nase knapp vor Alonso (36).

Meistgelesen
New York Giants v Washington Redskins
News

Dramatische Wende: Staatsanwaltschaft klagt Sanchez an

  • 05.10.2025
  • 19:16 Uhr
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 05.10.2025
  • 22:04 Uhr
Lucas Auer
News

DTM-Finale LIVE: Wer krönt sich heute zum Champion?

  • 05.10.2025
  • 09:19 Uhr
San Francisco Running Back Christian McCaffrey leaps over defenders as he runs for a short gain in the second quarter as the 49ers compete against the Jaguars at the EverBank Stadium in Jacksonvill...
News

Kuriose Situation: 49ers-Star muss Strafe zahlen

  • 05.10.2025
  • 10:53 Uhr
Gilles Magnus beschert Aston Martin die erste DTM-Pole der Geschichte
News

Sensations-Pole in Hockenheim - Titelkandidaten lassen federn

  • 05.10.2025
  • 10:20 Uhr
imago images 1065398066
News

"Normales Leben führen" - Rene Rast verlässt die DTM

  • 05.10.2025
  • 17:55 Uhr
Ayhancan Güven
News

Historischer Erfolg! Ayhancan Güven gewinnt in DTM-Titel

  • 05.10.2025
  • 15:46 Uhr
imago images 1067210058
News

Bayern-Star wäre wohl fast in Frankfurt gelandet

  • 04.10.2025
  • 14:26 Uhr
imago images 1064963669
News

Nächste Shanahan-Masterclass: Der beste Coach der NFL

  • 05.10.2025
  • 18:07 Uhr
Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs v Philadelphia Eagles
News

NFL-Wirbel: Einwanderungspolizei beim Super Bowl

  • 05.10.2025
  • 12:47 Uhr