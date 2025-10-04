Anzeige
Großer Preis von Singapur

Formel 1: Mercedes-Pilot George Russell holt Pole Position vor Verstappen und Piastri - beide Williams disqualifiziert

  • Aktualisiert: 04.10.2025
  • 19:26 Uhr
  • SID

George Russell gewinnt das Qualifying beim großen Preis von Singapur. Die Kandidaten im Meisterschaftsrennen reihen sich direkt hinter dem Mercedes-Piloten ein.

George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Singapur gesichert.

Der Engländer verwies im Mercedes Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und den WM-Führenden Oscar Piastri (Australien/McLaren) auf die Plätze, es war die siebte Pole Position für Russell in seiner Formel-1-Karriere und die zweite in diesem Jahr.

Für Lando Norris (England/McLaren) verlief das Qualifying enttäuscht. Der WM-Zweite kam nicht über den fünften Platz hinaus, er muss somit im 18. Saisonrennen am Sonntag (ab 14.00 Uhr im Liveticker) eine Aufholjagd hinlegen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Fahrerwertung der Formel 1

  • Der Rennkalender der Formel 1

Lewis Hamilton und Charles Leclerc im Mittelfeld

Vor ihm landete auch Kimi Antonelli (Italien) im zweiten Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) fuhren auf die Plätze sechs und sieben.

Nico Hülkenberg (Emmerich) holte sich im Sauber den elften Startplatz. Davor platzierten sich Isack Hadjar (Frankreich/Racing Bulls), Oliver Bearman (England/Haas) und Altmeister Fernando Alonso (Spanien/Aston Martin).

Beide Williams disqualifiziert

Die beiden Williams-Piloten Alex Albon (12.) und Carlos Sainz (13.) wurden nach dem Qualifying disqualifiziert. Die Heckflügel der Autos entsprachen laut Mitteilung der Formel 1 "nicht den technischen Vorschriften".

Williams habe "die Ergebnisse der Messung vollumfänglich" akzeptiert. Albon (Thailand) und Sainz (Spanien) starten damit aus der zehnten und letzten Reihe.

