Großer Preis von Singapur
Formel 1: Mercedes-Pilot George Russell holt Pole Position vor Verstappen und Piastri - beide Williams disqualifiziert
- Aktualisiert: 04.10.2025
- 19:26 Uhr
- SID
George Russell gewinnt das Qualifying beim großen Preis von Singapur. Die Kandidaten im Meisterschaftsrennen reihen sich direkt hinter dem Mercedes-Piloten ein.
George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Singapur gesichert.
Der Engländer verwies im Mercedes Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und den WM-Führenden Oscar Piastri (Australien/McLaren) auf die Plätze, es war die siebte Pole Position für Russell in seiner Formel-1-Karriere und die zweite in diesem Jahr.
Für Lando Norris (England/McLaren) verlief das Qualifying enttäuscht. Der WM-Zweite kam nicht über den fünften Platz hinaus, er muss somit im 18. Saisonrennen am Sonntag (ab 14.00 Uhr im Liveticker) eine Aufholjagd hinlegen.
Das Wichtigste in Kürze
Lewis Hamilton und Charles Leclerc im Mittelfeld
Vor ihm landete auch Kimi Antonelli (Italien) im zweiten Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) fuhren auf die Plätze sechs und sieben.
Nico Hülkenberg (Emmerich) holte sich im Sauber den elften Startplatz. Davor platzierten sich Isack Hadjar (Frankreich/Racing Bulls), Oliver Bearman (England/Haas) und Altmeister Fernando Alonso (Spanien/Aston Martin).
Externer Inhalt
Beide Williams disqualifiziert
Die beiden Williams-Piloten Alex Albon (12.) und Carlos Sainz (13.) wurden nach dem Qualifying disqualifiziert. Die Heckflügel der Autos entsprachen laut Mitteilung der Formel 1 "nicht den technischen Vorschriften".
Williams habe "die Ergebnisse der Messung vollumfänglich" akzeptiert. Albon (Thailand) und Sainz (Spanien) starten damit aus der zehnten und letzten Reihe.