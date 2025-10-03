Anzeige
Formel 1 Motorsport

Formel 1 in Singapur: Fernando Alonso Schnellster im Training - McLaren schwächelt

  • Aktualisiert: 03.10.2025
  • 12:47 Uhr
  • SID

Im ersten Sinapur-Training der Formel 1 dominiert überraschend Fernando Alonso. Die beiden McLaren kommen derweil noch nicht in Schwung.

Altmeister Fernando Alonso hat das erste freie Training zum Grand Prix von Singapur dominiert und damit für eine Überraschung gesorgt. Der zweimalige Weltmeister im Aston Martin absolvierte den Marina Bay Street Circuit in 1:31,116 Minuten, damit verwies er Charles Leclerc im Ferrari mit anderthalb Zehntelsekunden Vorsprung auf Rang zwei.

Dahinter folgte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der noch leise auf eine Chance im WM-Kampf hoffen darf - die beiden McLaren-Piloten kamen dagegen mit weniger Schwung auf dem Stadtkurs an.

Vierter wurde Lewis Hamilton im Ferrari, erst dahinter reihten sich WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und Lando Norris ein. Nico Hülkenberg im Sauber landete auf dem zwölften Platz.

McLaren dürfte schon im Rennen am Sonntag (ab 14 Uhr im Liveticker) den Gewinn der Team-WM perfekt machen, das Rennen um den Fahrertitel könnte allerdings noch einmal interessant werden. Denn Verstappen gewann zuletzt die Rennen in Monza und Baku souverän.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur Formel 1

  • Rennkalender der Formel 1

  • Fahrerwertung der Formel 1

Anzeige

Funktioniert sein Red Bull nun auch auf dem deutlich langsameren Kurs in Singapur so gut, dass ein weiterer Erfolg herausspringt, dann lohnt allmählich der Blick aufs Klassement. Dort hat der Niederländer noch einen großen Rückstand auf Piastri (69 Punkte) und auch auf den zweitplatzierten Norris (44).

Anzeige

Flutlicht im Qualifying und Rennen in Singapur

Das erste Training am Freitag fand noch bei Tageslicht statt, Qualifying und Rennen steigen dagegen unter Flutlicht. Das Rennen in Singapur gilt als besonders herausfordernd wegen der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit. Erstmals gilt in der Formel 1 an diesem Wochenende daher die offizielle Hitzewarnung: Alle Teams sind aufgefordert, die Komponenten eines Kühlsystems im Auto zu verbauen.

Die Vorrichtung bietet eine Weste, welche von Kühlflüssigkeit durchlaufen wird und damit Abhilfe schaffen soll. Die Fahrer können sich auch gegen die Weste entscheiden, die meisten sind aber erklärte Befürworter.

Mehr Formel-1-News
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 03.10.2025
  • 09:55 Uhr
Verstappen ist auch mit Dach erfolgreich
News

Verstappen über seine Nürburgring-Pläne: "Weiß es selbst nicht"

  • 03.10.2025
  • 05:32 Uhr
Zuletzt wieder in Jubelpose: Max Verstappen
News

Verstappen sieht sich weiter in der Außenseiterrolle

  • 02.10.2025
  • 16:54 Uhr
Max Verstappens Nordschleifen-Zukunft hängt von der Komplexität des F1-Reglements 2026 zusammen
News

Fährt Verstappen die 24h Nürburgring 2026? Davon hängt es jetzt ab

  • 02.10.2025
  • 16:21 Uhr
Roscoe war treuer Begleiter des F1-Stars
News

Hamilton: Roscoe war "das Wichtigste in meinem Leben"

  • 02.10.2025
  • 15:38 Uhr
Singapur ist das Hitzerennen schlechthin
News

Formel 1 in Singapur: Rennleitung löst Hitzealarm aus

  • 02.10.2025
  • 13:33 Uhr
Andy Cowell dementiert nicht, dass Christian Horner zu Aston Martin kommen könnte
News

Horner-Gerüchte: Warum gibt Aston Martin keine klare Antwort?

  • 02.10.2025
  • 11:48 Uhr
Ralf Schumacher hatte in Indianapolis zwei schwere Unfälle in zwei aufeinanderfolgenden Jahren
News

Ralf Schumacher über Micks IndyCar-Test: "Mir persönlich zu gefährlich"

  • 01.10.2025
  • 17:41 Uhr
Ralf Schumacher wünscht sich eine zweite Formel-1-Chance für seinen Neffen Mick
News

Neue Rennserie für Mick Schumacher? Onkel Ralf warnt

  • 01.10.2025
  • 13:26 Uhr
Lewis Hamilton wartet mit Ferrari weiter auf die ganz großen Erfolge
News

Ferrari-Krise: Steiner kritisiert Hamilton-Wechsel

  • 30.09.2025
  • 17:09 Uhr