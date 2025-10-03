Im ersten Sinapur-Training der Formel 1 dominiert überraschend Fernando Alonso. Die beiden McLaren kommen derweil noch nicht in Schwung.

Altmeister Fernando Alonso hat das erste freie Training zum Grand Prix von Singapur dominiert und damit für eine Überraschung gesorgt. Der zweimalige Weltmeister im Aston Martin absolvierte den Marina Bay Street Circuit in 1:31,116 Minuten, damit verwies er Charles Leclerc im Ferrari mit anderthalb Zehntelsekunden Vorsprung auf Rang zwei.

Dahinter folgte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der noch leise auf eine Chance im WM-Kampf hoffen darf - die beiden McLaren-Piloten kamen dagegen mit weniger Schwung auf dem Stadtkurs an.

Vierter wurde Lewis Hamilton im Ferrari, erst dahinter reihten sich WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und Lando Norris ein. Nico Hülkenberg im Sauber landete auf dem zwölften Platz.

McLaren dürfte schon im Rennen am Sonntag (ab 14 Uhr im Liveticker) den Gewinn der Team-WM perfekt machen, das Rennen um den Fahrertitel könnte allerdings noch einmal interessant werden. Denn Verstappen gewann zuletzt die Rennen in Monza und Baku souverän.