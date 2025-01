In einer Pressemitteilung kündigt Mercedes an, gemeinsam mit Adidas werde man im Laufe der Saison 2025 "eine umfassende Kollektion an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für das gesamte Team und seine Fangemeinde entwerfen und herausbringen."

Mercedes: Verträge mit Puma und Tommy Hilfiger ausgelaufen

Bis Ende 2024 wurde Mercedes noch von Puma ausgerüstet, darüber hinaus gab es eine Partnerschaft mit dem Modeunternehmen Tommy Hilfiger. Beide Verträge sind inzwischen ausgelaufen und die Logos der Firmen bereits von der Liste der offiziellen Teampartner verschwunden.

"Wir freuen uns sehr, wieder in die Welt des Motorsports zurückzukehren", erklärt Björn Gulden, Vorstandsvorsitzender von Adidas, und ergänzt, man sei "sehr stolz darauf", ab sofort mit "einem der erfolgreichsten Teams aller Zeiten" zusammenarbeiten.

Während die Formel 1 "Neuland" für Adidas ist, fand man das Logo des Unternehmens in der Vergangenheit bereits in anderen Rennserien. So war man beispielsweise einige Zeit lang Sponsor von Porsche in der Langstecken-Weltmeisterschaft (WEC).

Im Fußball war Adidas unter anderem über viele Jahre Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft. Der noch bis 2026 laufende Vertrag wurde allerdings nicht mehr verlängert. Mit dem Formel-1-Team von Mercedes hat man nun einen neuen starken Partner gefunden.

Im Februar soll die neue Mercedes-Teamkollektion für die Saison 2025 vorgestellt werden.