Formel 1: Mercedes-Youngster Kimi Antonelli spürt Mega-Druck - "Wasser voller Haie"

Mercedes-Youngster Kimi Antonelli spürt nach drei unbefriedigenden Rennen den massiven Druck in der Formel 1.

Mercedes-Toptalent Kimi Antonelli spürt nach bislang nur neun Formel-1-Rennen schon den hohen Druck im schnelllebigen Geschäft der Motorsport-Königsklasse. "Ich hatte drei wirklich schwierige Wochenenden und ich muss ehrlich sagen, auf der mentalen Seite war es nicht einfach, denn hier ist es wie in einem Wasser voller Haie", sagte der Italiener. Nach einem soliden Saisonstart verpasste er zuletzt drei Mal die Punkte, fiel davon zwei Mal aus.

"Wenn du nicht leistest, wirst du von den Haien gefressen", sagte Antonelli. Wichtiger Ansprechpartner in schwierigen Zeiten sei für den 18-Jährigen Papa Marco, denn dieser sei "wie ein großer Felsen", der für ihn in seiner ersten Formel-1-Saison, in einer "völlig neuen Welt", stets da sei.