Formel 1 - Aston Martin: So geht es für Lance Stroll nach Hand-OP weiter

Sein Heimrennen wollte er sich auf keinen Fall entgehen lassen: Lance Stroll nimmt trotz seiner kürzlich operierten Hand am Großen Preis von Kanada teil, das bestätigte sein Aston-Martin-Rennstall am Mittwoch vor dem Rennen in Montreal.

Nach dem Qualifying zum Großen Preis von Spanien vor zwei Wochen entschied sich Stroll kurzerhand, nicht am Rennen in Barcelona teilzunehmen, da er eine Verschlimmerung der Schmerzen in seiner rechten Hand beklagte, die noch von einem Fahrradunfall vor zwei Jahren und der anschließenden ersten OP stammten.

Aston Martin war in Spanien daher nur mit einem Auto unterwegs, pilotiert von Lokalmatador Fernando Alonso.

Anschließend wurde Stroll erneut am Handgelenk operiert, ein Eingriff, der laut seinem Team erfolgreich verlief. So konnte Stroll bereits wieder Testfahrten mit einem älteren Formel-1-Auto auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich absolvieren, die ebenfalls positiv verliefen, weshalb der Kanadier für fit erklärt wurde, um am kommenden Wochenende wieder an den Start zu gehen.

"Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Lance Stroll an diesem Wochenende in Montreal wieder für das Team antritt", heißt es in der Aussendung Aston Martins vom Mittwoch: "Er hat sich einem erfolgreichen medizinischen Eingriff unterzogen, um die Beschwerden zu beheben, und absolvierte Anfang der Woche einige Runden in einem alten F1-Boliden auf dem Paul Ricard. Lance fühlt sich fit und gesund und freut sich sehr darauf, vor heimischem Publikum zu fahren."