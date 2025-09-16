Anzeige
Formel 1

Formel 1: Miami, Silverstone und Co. – Sprint-Termine für die Formel-1-Saison 2026 stehen fest

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 11:00 Uhr
  • Motorsport-Total

Die Formel 1 hat ihren Kalender für 2026 veröffentlicht und angekündigt, dass es erneut Sprintrennen geben wird. Wie im letzten Jahr werden wieder sechs Kurzrennen veranstaltet.

Wenige Wochen nach der Sommerpause der aktuellen Formel-1-Saison hat die Rennserie ihren Terminkalender für 2026 vervollständigt und bekanntgegeben, welche Strecken im kommenden Jahr Sprintrennen austragen werden.

Es betrifft folgende Rennwochenenden:

  • Großer Preis von China (Shanghai, 15. März)
  • Großer Preis von Miami (3. Mai)
  • Großer Preis von Kanada (Montreal, 24. Mai)
  • Großer Preis von Großbritannien (Silverstone, 5. Juli)
  • Großer Preis der Niederlande (Zandvoort, 23. August)
  • Großer Preis von Singapur (11. Oktober)

Das Sprintrennen in Zandvoort war keine Überraschung: Bereits bei der jüngsten Vertragsverlängerung hatten die Veranstalter angekündigt, beim Abschied der Strecke aus der Formel 1 im Jahr 2026 einen Sprint im Programm zu haben.

Im Vergleich zur aktuellen Saison behalten lediglich China und Miami einen Sprint. Alle anderen Rennen sind neu dabei, raus sind dafür Belgien, Austin, Brasilien und Katar.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Der Rennkalender der Formel 1

  • Die Fahrerwertung der Formel 1

Anzeige
Anzeige

Formel 1 mit Sprintrennen seit vier Jahren

2021 hat die Formel 1 erstmals Sprintrennen abgehalten, um den Vor-Ort-Besuch an der Rennstrecke aufzuwerten. Seither wurde das Wochenendformat mehrmals überarbeitet.

Inzwischen erhalten die Top 8 im Sprint Punkte für die Gesamtwertung, der Sprint hat jedoch keine Auswirkung mehr auf den weiteren Wochenendverlauf mit Qualifying und Grand Prix.

Unter dem aktuellen Format gibt es am ersten Fahrtag ein einstündiges Freies Training gefolgt vom Sprint-Qualifying, das die Startreihenfolge für den Sprint vorgibt. Der Sprint ist die erste Einheit am zweiten Fahrtag, dann folgt das Qualifying für den Grand Prix, der wie üblich am dritten Fahrtag stattfindet - das ist meist der Sonntag.

Sprint und Grand Prix unterscheiden sich vor allem bei der Renndistanz: Im Sprint liegt sie bei 100 Kilometern, im Grand Prix bei rund 305 Kilometern.

Und wo im Grand Prix mindestens zwei verschiedene Reifenmischungen verwendet werden müssen, besteht im Sprint freie Reifenwahl: Boxenstopps sind nicht vorgeschrieben, dürfen aber eingelegt werden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Lewis Hamilton mit erstem Ferrari-Sieg in dieser Saison

In der Saison 2025 haben bislang drei Sprintrennen stattgefunden: In Shanghai erzielte Lewis Hamilton seinen ersten Ferrari-Sieg, in Miami gewann Lando Norris für McLaren und in Spa Max Verstappen für Red Bull. Die weiteren Sprints stehen in Austin, Brasilien und Katar an.

Rekordhalter in der Formel 1 ist Max Verstappen mit bisher zwölf Siegen aus 21 Sprintrennen. Sein Team Red Bull führt mit 13 Siegen die Sprint-Bestenliste der Konstrukteure an, in der neben Ferrari und McLaren auch Mercedes als Sprint-Siegerteam auftaucht.

Mehr News und Videos
Max Verstappen ist Sprint-Rekordsieger
News

Formel-1-Kalender 2026: Drei Strecken mit Sprint-Premiere

  • 16.09.2025
  • 12:02 Uhr
Max Verstappen feierte in Monza seinen dritten Saisonsieg 2025
News

Red Bulls "Wiedergeburt": Marko optimistisch, Verstappen skeptisch

  • 16.09.2025
  • 09:19 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 16.09.2025
  • 08:29 Uhr
Max Verstappen war am Wochenende im Porsche Cayman unterwegs
News

"Unglaublich beeindruckt": Verstappens Instruktor spricht über Permit-Lehrgang

  • 15.09.2025
  • 09:54 Uhr
Andrea Kimi Antonelli gerät bei Mercedes zunehmend unter Druck
News

Nico Rosberg warnt: Steckt mehr hinter Wolffs Antonelli-Kritik?

  • 14.09.2025
  • 10:50 Uhr
Abu Dhabi 2021 war das wohl legendärste Finale der Formel-1-Geschichte
News

So spektakulär kippten WM-Kämpfe im letzten Saisondrittel der Formel 1

  • 14.09.2025
  • 08:53 Uhr
Max Verstappen muss noch um seine Nordschleifen-Lizenz zittern
News

Bestätigt: Max Verstappen bekommt den "Nordschleifen-Führerschein" ausgestellt!

  • 13.09.2025
  • 20:06 Uhr
Grund zur Freude für Carlos Sainz: Er wurde nachträglich freigesprochen
News

FIA kippt Sainz-Strafe: Überraschende Wende nach Williams-Einspruch

  • 13.09.2025
  • 15:50 Uhr
Toto Wolff hat vor, noch ein paar Jahre Teamchef von Mercedes zu bleiben
News

Warum Toto Wolff 2020 fast als Mercedes-Teamchef hingeworfen hätte

  • 12.09.2025
  • 13:23 Uhr
Max Verstappen bei seinem Formel-1-Debüt in Suzuka 2014
News

Verstappens Nordschleifen-Abenteuer erinnert an sein wildes Formel-1-Debüt

  • 12.09.2025
  • 10:47 Uhr